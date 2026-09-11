Sánchez con Wyoming y Vivas con Motos: el duelo televisivo (y político) que se avecina entre 'El Hormiguero' y 'El Intermedio'

Con Ceuta como telón de fondo, la televisión volverá a convertirse en la próxima semana en terreno de juego político.

El lunes 14 de septiembre, El Hormiguero (Antena 3) y El Intermedio (laSexta) tendrán como invitados a Juan Jesús Vivas y Pedro Sánchez, respectivamente.

Fue anoche cuando Pablo Motos anunció que el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta acudirá como invitado a su programa este lunes, a partir de las 21:50 horas.

Será una oportunidad para que Vivas traslade a la audiencia de El Hormiguero la situación que atraviesa la ciudad, después del asalto masivo de inmigrantes registrado a finales de julio.

Por otro lado, y tal y como se anunció semanas atrás, el presidente del Gobierno acudirá a El Intermedio. Será a partir de las 21:30 horas.

La entrevista con El Gran Wyoming será la tercera que concede Sánchez tras las vacaciones.

La primera fue en la Cadena SER, con Aimar Bretos, mientras que la segunda, y también la más polémica, tuvo lugar en el programa de RTVE Mañaneros 360, con Jesús Cintora y Esther Palomera.

Sánchez en su entrevista con Jesús Cintora y Esther Palomera en 'Mañaneros 360' el pasado miércoles. RTVE

Sánchez se enfrentará a las preguntas de Wyoming y Sandra Sabatés en un momento delicado, marcado por la gestión de la crisis de Ceuta, la desclasificación de informes y la suspensión de la llamada 'Ley de Nietos'.

Wyoming, además, ya avanzó este jueves a Iñaki López que preguntará al presidente por qué no se ha derogado la Ley Mordaza.

"Es una ley de un país totalitario", afirmó el presentador. "A día de hoy, la palabra de un policía vale más que la de un ciudadano".

Será, por cierto, la cuarta vez que Sánchez acuda a El Intermedio. Ya lo hizo en dos ocasiones como candidato a la Presidencia y una tercera como jefe del Ejecutivo.

Pulso por la audiencia

El duelo no será únicamente político. La pugna también se trasladará al terreno de las audiencias en el access prime time, una de las franjas de mayor consumo televisivo.

El Hormiguero ha arrancado la temporada como líder, con un 14,5% de cuota de pantalla, frente al 11,6% de La Revuelta, el programa de David Broncano en La 1.

Rafa Latorre y Carlos Alsina fueron los primeros invitados de 'El Hormiguero' esta temporada. Atresmedia

Por su parte, El Intermedio ha regresado a laSexta con un 5,5% de share, después de que la semana pasada fuese El Objetivo de Ana Pastor el que ocupase la franja.

A este escenario se suma la ofensiva de Mediaset con Horizonte. A partir de la próxima semana, el programa de Iker Jiménez y Carmen Porter adelantará su horario de inicio a las 21:10 horas y ampliará sus emisiones a la noche de los viernes.

La batalla por la audiencia se presenta, por tanto, especialmente intensa en una franja cada vez más estratégica para las cadenas.

Además de Vivas, El Hormiguero contará el lunes con la visita del humorista Leo Harlem. El martes será el turno de José Coronado y Martiño Rivas, mientras que el miércoles acudirá Pablo López. Julio Iglesias Jr. cerrará la semana el jueves.