Samantha Vallejo-Nágera, 56 años: "Me levanto a las 7:30 y desayuno pan con jamón, café con leche de avena y 1 kiwi"

Ocho meses después de su salida de MasterChef, Samantha Vallejo-Nágera regresa a la televisión con un nuevo proyecto en Antena 3.

La chef y empresaria gastronómica se incorpora a Y ahora Sonsoles, el programa que presenta Sonsoles Ónega en las tardes de la cadena de Atresmedia.

Samantha será uno de los rostros fijos del magacín vespertino, porque conducirá una sección en la que dará consejos prácticos sobre productos, alimentos y cocina.

A sus 56 años, la que fuese jueza del exitoso formato culinario de TVE mantiene una rutina muy activa que comienza muy temprano para hacer frente a sus compromisos profesionales.

"Me levanto todos los días a las siete y media de la mañana. Y a funcionar", contaba la chef en una entrevista con Lecturas en el pasado.

Después, llega el turno para la primera comida del día. "Desayuno pan con jamón y tomate y café con leche de avena. También un kiwi. Muy normal, la verdad", explicó a Trendencias, si bien en una ocasión anterior, aseguró comer papaya.

Lejos de recurrir a complicadas recetas o restricciones, su primera comida del día se basa en productos sencillos, aunque presta especial atención a su calidad.

Samantha Vallejo-Nágera en 'El Hormiguero' de Pablo Motos. Atresmedia

"Intento eso sí que el pan integral sea de masa madre, el jamón recién cortado de casa y el tomate de Almería. Y un poquito de aceite de oliva virgen extra. Me cuido mucho de que todo sea bueno porque me gusta la calidad", añadió.

Su alimentación habitual sigue esta misma filosofía. Y es que Samantha apuesta por una dieta variada, repartida en cinco comidas al día.

En ella tienen especial protagonismo las frutas y verduras, las legumbres, el pescado y las carnes preparadas a la plancha. También incluye alimentos como el aceite de oliva, los frutos secos y abundante agua.

Aunque apuesta por una alimentación saludable, no renuncia a productos como el queso, el jamón o incluso el chorizo.

Adicta al deporte

Una vez que la familia ya se ha puesto en marcha, y los niños ya están en el colegio, Samantha continúa con su jornada con otro de sus grandes rituales: el deporte.

La cocinera se considera una auténtica "adicta" y procura mantenerse activa prácticamente todos los días.

"Voy al gimnasio y los viernes nado. Cada día hago un deporte diferente, o sea, hago fuerza un día, yoga otro, spinning y un día libre", explica en su blog.

Allí, Samantha también sostiene que alterna el gimnasio y las máquinas con clases colectivas, pilates o incluso salir a correr por su barrio: "Lo que sea, pero que me active y llene de energía y vitalidad para empezar el día con buen pie".

Samantha Vallejo-Nágera en 'MasterChef'. RTVE

Eso sí, en ningún momento siente estar obsesionada por el físico.

"Soy una persona que está en constante exposición mediática y sé que tengo que estar bien, pero no me estreso por el físico. Sé que debo cuidarme, pero es que siempre he sido así", aseguró a EL ESPAÑOL en el pasado.