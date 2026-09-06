Josep Pedrerol, 60 años: "Me acuesto a las 4:00, a las 8:00 suena la alarma, y desayuno piña, yogur y un cafelito"

Josep Pedrerol acaba de aterrizar en Mediaset al frente de El Chiringuito.

El periodista catalán cierra así una etapa profesional de 13 años vinculada a Atresmedia y comienza una nueva aventura televisiva con un horario diferente.

El cambio de cadena también le ha obligado a reajustar una rutina marcada durante años por los horarios que le exigían sus dos programas: Jugones y El Chiringuito.

A sus 60 años, Pedrerol mantiene algunas de sus costumbres más reconocibles, aunque reconoce que todavía está adaptándose a su nuevo ritmo de vida.

Ahora, con un único programa, explica que empieza a levantarse algo más tarde. "Antes me levantaba y tenía un programa a mediodía.

Ahora estoy empezando a conocer el nuevo horario y me levanto a las 10", reconoce a AS.

Tras acostarse en torno a las cuatro de la madrugada, cuando termina la emisión de El Chiringuito, la alarma vuelve a sonar a las ocho de la mañana.

Josep Pedrerol. Cedida

Es entonces cuando Pedrerol abre los ojos para consultar las audiencias del día anterior, tanto los datos que hace El Chiringuito en Energy como su repetición en las mañanas de Cuatro.

"Duermo cuatro horas y luego continúo un poquito más", confiesa el periodista, que reconoce ser muy meticuloso a la hora de analizar el seguimiento de su programa.

Lo que no cambia es la fórmula que utiliza para su primera comida del día: fruta y yogur, acompañados de café. Preguntado por qué había desayunado aquel día, Pedrerol respondía: "Piña, yogur. Y luego un cafelito".

La nueva etapa en el grupo de Fuencarral también le permite explorar otros hábitos. "Estamos todavía situando un montón de cosas", afirma al periódico deportivo.

El periodista reconoce que hay "piezas que encajar" y que también está descubriendo "un mundo nuevo" dentro de Mediaset. Aunque ahora solo tiene un programa en antena, el comienzo de esta etapa todavía exige ajustes.

Hay que recordar que, durante su etapa anterior en laSexta, Pedrerol explicaba que solía comer entre las cuatro y las cuatro y cuarto de la tarde, después de presentar Jugones.

También se escapaba de El Chiringuito entre las diez y las once menos cuarto para cenar antes del programa.

En una visita a El Hormiguero de Pablo Motos, por cierto, el periodista contaba que había decidido modificar sus rutinas para hacer más ejercicio.

"Voy todos los días a andar durante una hora, me he quitado una hora de sueño, porque me levanto antes, pero he ganado una hora de vida", aseguraba, y añadía que tenía en mente incorporar entrenamiento de fuerza.

El cine, su gran afición

Acostumbrado a exprimirse al máximo de domingo a jueves, Pedrerol encuentra en el viernes su momento para desconectar.

"Me gusta mucho cenar bien", reconocía en la revista Algente. Una cena tranquila, sin tener que volver al trabajo, acompañada de "una buena copita de vino tinto".

Josep Pedrerol en el nuevo 'Chiringuito' de Mediaset. Captura TV

Pedrerol también aprovecha su tiempo libre para disfrutar de la lectura, los viajes y el cine, su gran afición.

Siente especial predilección por los clásicos y, cuando dispone de un par de horas, disfruta descubriendo alguna película de Hitchcock que todavía no haya visto o revisitando títulos como Casablanca.

"Tengo en casa una pantalla grande y me encanta ver cine en el cine y también ver cine en casa", asegura