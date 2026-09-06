Cristina Pardo, 49 años: "Me levanto a las 7:00, me tomo 2 cafés, desayuno tostadas con algo salado y hago boxeo"

La presentadora Cristina Pardo durante una tertulia de 'El Hormiguero'. Atresmedia

Dos cafés, las noticias y unas horas hasta que llega el desayuno. Así empiezan las mañanas de Cristina Pardo, que también reserva un hueco para el boxeo, los ejercicios de fuerza y, cuando puede, salir a correr.

Una rutina aparentemente alejada del ritmo frenético de la televisión que le hace mantenerse en forma en un momento trascendental en su carrera.

Y es que la periodista acaba de saltar al prime time de Antena 3 con La Mesa.

A sus 49 años, Pardo encara así uno de los grandes retos de su trayectoria profesional.

El estreno de este nuevo programa de actualidad ha supuesto su salto definitivo al horario de máxima audiencia —ya colabora en El Hormiguero— en la cadena principal de Atresmedia, después de toda una vida ligada a la actualidad y a la política.

"Yo me levanto a las 7:00 de la mañana. Me tomo dos cafés y veo las noticias", cuenta la periodista en declaraciones exclusivas a EL ESPAÑOL.

Tras hacer un repaso a la información, no es hasta un par de horas después cuando toma la primera comida del día.

Cristina Pardo e Iñaki Pardo. Atresmedia

"Tengo que esperar como dos horas o así desde que me levanto hasta que desayuno de verdad, porque yo cuando me levanto no tengo hambre", dice.

Su elección es sencilla: "Suelo desayunar dos tostadas con algo siempre, generalmente salado".

El deporte como rutina

Por otra parte, el deporte forma parte también del ritual matutino de Cristina Pardo. "Hago deporte por la mañana. Hago boxeo, ejercicios de fuerza, etcétera, etcétera", relata.

También intenta correr, aunque ahora lo hace con menos frecuencia porque tiene un neuroma de Morton, un nervio dañado que causa dolor en la parte inferior del antepié.

El proyecto llega después de dos décadas vinculada a laSexta, donde se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la información política.

Pardo comenzó su carrera en la radio tras graduarse en Periodismo por la Universidad de Navarra y pasó por la Cadena COPE, donde cubrió la información del PP y la actualidad política nacional.

La presentadora Cristina Pardo. Atresmedia

En 2006 se incorporó a laSexta Noticias como reportera de política y pronto se hizo habitual de la cobertura parlamentaria.

Después llegaron Al Rojo Vivo, donde ejerció como copresentadora y sustituta habitual de Antonio García Ferreras, y Liarla Pardo, el programa que lideró entre 2028 y 2021.

Ese año asumió junto a Iñaki López la copresentación de Más vale tarde.

Ahora, tras 20 años en el canal verde, afronta una nueva etapa profesional. Y hasta su rutina tendrá que adaptarse.

Acostumbrada a acostarse "sobre las 23:30 horas", reconoce que ese horario tendrá que cambiar con La Mesa, al menos los miércoles, cuya emisión se alargará hasta la madrugada. "Lógicamente esto ahora tendrá que cambiar", admite.

"Tengo una vida muy normal", resume con sinceridad la periodista.