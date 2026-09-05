Quentin Tarantino, 63 años: "La peor película que he hecho en toda mi filmografía ha sido Death Proof, era inconexa"

Quentin Tarantino no tiene reparos en mirar atrás y analizar con dureza su propia filmografía. El director estadounidense, considerado uno de los cineastas más influyentes de las últimas décadas, tiene claro cuál es la película que menos le convence en todas las que ha dirigido.

Se trata de Death Proof, estrenada en 2007 como parte del proyecto Grindhouse, junto a Planet Terror, de Robert Rodríguez.

"Para mí, todo se trata de mi filmografía y quiero salir con una filmografía estupenda", reconoce Tarantino durante una entrevista con The Hollywood Reporter. Una filosofía que explica por qué el cineasta revisa sus trabajos con una mirada especialmente crítica.

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"Death Proof tiene que ser la peor película que he hecho", sentencia. La película, protagonizada por Kurt Russell, sigue a Stuntman Mike, un especialista de cine aparentemente encantador, pero profundamente perturbado que utiliza sus conocimientos al volante y vehículos para perseguir a mujeres jóvenes.

Su coche es, precisamente, "a prueba de muerte", lo que da título a la cinta.

La primera parte de la película se centra en un grupo de amigas que se encuentran con el personaje de Russell durante una noche de fiesta. Lo que comienza como una historia aparentemente cotidiana termina convirtiéndose en una persecución mortal cuando Stuntman Mike utiliza su coche para provocar un brutal accidente.

Sin embargo, el film cambia de rumbo en su segunda mitad. Tarantino presenta a otro grupo de mujeres, entre ellas las especialistas interpretadas por Rosario Dawson, Tracie Thoms, Mary Elizabeth Winstead y Zöe Bell, esta última haciendo de sí misma.

'Death Proof'. Cedida

El asesino vuelve a fijarse en ellas, pero esta vez se encuentra con unas víctimas mucho menos dispuestas a dejarse intimidar.

La película termina transformando la persecución en una especie de juego de supervivencia sobre ruedas, con una larga secuencia de coches, acrobacias y violencia que culmina con las mujeres plantándole cara a Stuntman Mike.

Precisamente esa particular estructura es una de las características que Tarantino reconoce como un problema. El director explica que, durante el proceso de creación, se dio cuenta de que no podía limitarse a realizar una película de slasher convencional. "Me di cuenta que no podía hacer una película de slasher directa", revela.

Su intención fue entonces construir su propia versión del género, aunque eso significara alejarse de una narración tradicional. "Mi versión va a ser jodidamente e inconexa, pero aparentemente usa la estructura de una película de slasher", revela.

A pesar de que hoy el propio director la considere como su peor película, Death Proof contiene alguno de los elementos que han caracterizado su cine: diálogos extensos, referencias cinematográficas, personajes femeninos con personalidad, violencia explícita y una reivindicación de géneros populares.