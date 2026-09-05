Jordi Cruz, chef: "Con 16 empecé de camarero, a los 18 ya era jefe de cocina y con 24 logré la primera estrella Michelin"

Jordi Cruz volverá a colarse en las casas de los españoles a partir de septiembre, en la 'vuelta al cole' televisiva.

Lo hará con la versión de leyendas de MasterChef Celebrity, una temporada especial que reunirá a los famosos más emblemáticos que han pasado por allí.

El catalán lleva siendo un rostro conocido desde 2013, cuando RTVE estrenó el talent culinario. Allí dio a conocer al público su trabajo en la alta cocina.

"Cuando hicimos el piloto pensaba que no iba a funcionar, lo veía como algo esperpéntico. También me daba miedo perder el respeto que había encontrado en la profesión", señaló hace unos años en El Faro de Mara Torres.

Sin embargo, antes de alcanzar el éxito en los fogones y en televisión, Jordi Cruz fue un niño inquieto, criado en una familia numerosa —es el pequeño de 6 hermanos—, y en una casa donde la cocina siempre fue protagonista.

"De niño me sentía muy chiquitito. Buscaba cariño desesperadamente, tener amigos, sentirme más integrado. Era malo en los estudios y vi que tenía una puertecita que se me da bien, la cocina", dijo hace unos años en el Chester.

Aquella habilidad acabó convirtiéndose en una carrera meteórica, porque Jordi Cruz tiene el hito de ser el chef español más joven (y el segundo más joven del mundo) en conseguir una estrella Michelin.

Jordi Cruz en la alfombra naranja de FesTVal. GTRES

Fue gracias al restaurante Estany Clar, en Cercs, Barcelona.

"Con 16 años empecé de camarero y a los 18 ya era jefe de cocina y con 24 logré la primera estrella Michelin", aseguraba a Cayetana Guillén Cuervo en el programa de TVE Cena con mamá.

La cocina estaba muy presente en su hogar. "En mi casa siempre se ha cocinado mucho, mi abuela era muy buena cocinera y mi madre también, ella me hizo ver que tenía facilidad para cocinar".

La culpa la tuvo un plato de judías. "Siempre andaba un poco perdido, pero cuando vi que mi madre estaba orgullosa de aquellas judías supe que iba a ser cocinero", decía en El Faro.

Su relación con su padre

Su madre ocupa un lugar fundamental en su historia. "Es un referente. Ha regalado su vida entera a la familia", aseguraba de su progenitora, de quien destaca la escudella que hace en Navidad.

De su padre conserva recuerdos más complejos, aunque también guarda momentos felices de aquella etapa.

"Recuerdo mi infancia muy feliz, éramos muchos en casa y el que no la liaba un día la liaba el otro, y mi padre que también era un figura, la liaba parda", recordó.

La pesca fue uno de los espacios en los que ambos encontraron una forma de conexión: "Él era una persona que se quedó enfadado con la vida, pero ese momento de los dos pescando en silencio nos unía".

Pepe Rodríguez, Delicious Martha y Jordi Cruz, actuales jefes de 'MasterChef'. GTRES

Su padre, sin embargo, nunca fue especialmente expresivo. Así se sinceraba a Risto Mejide. "Nunca me dijo te quiero. Ni yo a él".

En sus últimos momentos, cuando sufría un Alzheimer terrible, Jordi consiguió finalmente decirle esas palabras: "Mi padre me quería un montón, pero no tenía esa habilidad de ser cariñoso".