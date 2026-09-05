Anabel Pantoja: "Necesito ayuda, lo que pasó con mi hija no se lo deseo a nadie y quería superarlo sola, pero no puedo"

Anabel Pantoja se ha convertido en la gran protagonista del estreno de la nueva temporada de ¡De viernes!.

La influencer ha reaparecido en televisión para protagonizar una de sus entrevistas más sinceras y emotivas, en la que se ha abierto en canal sobre los difíciles momentos que ha atravesado en los últimos años y, especialmente, sobre el episodio de salud que mantuvo a su hija Alma ingresada durante 16 días.

Visiblemente emocionada, Anabel ha echado la vista atrás para recordar uno de los momentos más complicados de su vida.

"Lo que pasó con mi hija no se lo deseo a nadie, ahí se paró mi vida", ha confesado durante su conversación con Bea Archidona y Santi Acosta.

Unas palabras con las que ha puesto de manifiesto el impacto que tuvo aquella situación en ella y en toda su familia.

👉 Anabel Pantoja habla del desgaste que ha sufrido su relación con David ante todo lo que se ha dicho y cuestionado sobre su pareja.



Las críticas, los rumores y la presión externa también han terminado pasando factura.



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La colaboradora ha explicado que durante aquellos días llegó a perder por completo la noción del tiempo y que su mente trataba de protegerla de todo aquello que estaba viviendo.

"No era capaz de distinguir la noche del día, mi cerebro intentaba borrar las cosas negativas", ha relatado, describiendo la angustia y el agotamiento que experimentó mientras permanecía pendiente de la evolución de su hija.

Un episodio que, pese al paso del tiempo, continúa dejando huella en Anabel. La influencer ha reconocido que sus seres queridos llevan tiempo advirtiéndole de que necesita recuperar la persona que era antes de vivir esta complicada etapa.

"Los míos llevan diciéndome mucho tiempo que yo necesito volver a ser yo", ha explicado.

Precisamente en este proceso de reconstrucción personal, Anabel ha hecho una confesión especialmente significativa.

La influencer ha reconocido que no ha acudido a ayuda psicológica hasta el momento porque pensaba que debía ser capaz de superar por sí misma todo lo ocurrido.

Sin embargo, ahora admite que necesita dar ese paso. "No he recibido ayuda psicológica porque quería ser capaz de superarlo sola, pero no puedo", ha asegurado.

Su paso por ¡De viernes! también ha servido para abordar otros aspectos de su vida personal, entre ellos su relación con David Rodríguez.

⏩ ¿Qué significa realmente David para Anabel Pantoja?



Anabel se abre en canal y pone palabras a sus sentimientos, desvelando el lugar que ocupa su pareja en su vida tras todo lo que han vivido juntos.



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Después de meses marcados por las informaciones y especulaciones sobre su pareja, Anabel ha hablado abiertamente de los problemas que han atravesado y de cómo se encuentra actualmente su relación.

Además, la influencer ha confirmado una importante decisión familiar: ella y David Rodríguez abandonan definitivamente Canarias para comenzar una nueva etapa en Sevilla junto a su hija Alma.

Un cambio de residencia que supone también un nuevo comienzo para Anabel después de unos años especialmente intensos.

De esta manera, su regreso a televisión se ha convertido en una oportunidad para hablar no solo de lo ocurrido, sino también de cómo afronta ahora el futuro.

Lejos de ocultar sus dificultades, Anabel ha reconocido que todavía tiene un camino por recorrer para volver a sentirse ella misma y que, esta vez, está dispuesta a aceptar la ayuda que necesita.