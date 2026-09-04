David Broncano, 41 años: "Me levanto a las 8:30, desayuno un yogur o una tortilla de 3 huevos con pavo y una infusión"

David Broncano compagina su frenético trabajo al frente de La Revuelta con una rutina en la que el deporte ocupa un lugar fundamental. El presentador, que afronta una nueva temporada del programa de La 1 tras su llegada a RTVE en 2024, mantiene unos hábitos y estilo de vida saludables.

Su jornada comienza relativamente temprano. "Me levanto a las 8:30 y desayuno un yogur con frutas y una tortilla sencilla de tres huevos y pavo", explicó en un vídeo de YouTube de Detective murciano.

Un desayuno sencillo y rico en proteínas que le permite comenzar el día con energía antes de afrontar sus compromisos profesionales.

David Broncano RTVE

Cuando tiene algo más de tiempo, apuesta por esta combinación de yogur, fruta y tortilla, aunque reconoce que no siempre puede sentarse tranquilamente a desayunar. Cuando las prisas mandan, tiene preparada una alternativa mucho más contundente en forma de batido.

"Le echo gofio, frutos rojos, plátano, avena y leche. Se hace una masa densa que no es ni agradable de tomar, pero he descubierto que si vas con prisa es un superalimento. Queda como un puré", explicó en el videopodcast de Héctor de comer de RTVE.

El pilar fundamental de su vida con el que sigue su rutina diaria es el deporte. Broncano es un enamorado del tenis, una disciplina que practica habitualmente y que compagina con otras actividades al aire libre.

El presentador también disfruta especialmente del montañismo y el esquí, dos aficiones que le permiten mantenerse activo fuera del gimnasio.

Broncano y La revuelta. RTVE

"Tengo unas rutinas prácticamente de deportista", aseguró. Su relación con el ejercicio va así mucho más allá de entrenar por una cuestión estética, ya que el deporte forma parte de su día a día y de algunas de sus principales aficiones.

Tras una larga rutina de ejercicio, la alimentación es clave. Aunque reconoce que cocinar no es precisamente una de sus grandes habilidades. "Cocinar nunca me ha resultado fácil. Alguna cosa preparo, pero no mucho".

Por ello, sus opciones suelen ser prácticas y sencillas, especialmente cuando su agenda no le deja demasiado tiempo.

Mientras prepara una nueva temporada de La Revuelta, Broncano mantiene así una rutina que combina televisión, deporte y una alimentación sencilla. El programa de La 1 ya ha realizado su mudanza al nuevo plató para afrontar la temporada que comienza próximamente.

En esta nueva etapa, el presentador seguirá compaginando el ritmo de la televisión con sus habituales escapadas para practicar deporte.