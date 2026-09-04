Atresmedia y Netflix sellan un acuerdo histórico: 'Pasapalabra' y 'El Hormiguero' aterrizan en el catálogo de la plataforma

El Hormiguero y Pasapalabra saltarán a Netflix a partir del próximo lunes, 7 de septiembre, después de que Atresmedia y la plataforma hayan alcanzado un acuerdo histórico para ofrecer estos programas a través del servicio de streaming estadounidense.

Los exitosos formatos, liderados por Pablo Motos y Roberto Leal en Antena 3, no serán los únicos que se incorporarán al catálogo de Netflix.

Según ha confirmado la compañía de San Sebastián de los Reyes, también llegarán El Intermedio de El Gran Wyoming, Sueños de libertad, la serie más vista de la televisión, y Equipo de investigación.

En el caso del espacio pilotado por Glòria Serra, su incorporación al catálogo se producirá este mismo sábado, 5 de septiembre.

Estas producciones, explica Atresmedia, estarán disponibles en Netflix después de su emisión habitual en sus respectivos canales.

El acuerdo también incluye otra de las 'joyas' de Atresmedia, puesto que Netflix incorporará "próximamente" Veneno, la serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Como consecuencia de esta alianza, los formatos de Atresmedia suman una nueva ventana de emisión. Es preciso explicar que todos estos programas continuarán ofreciéndose en Atresplayer, tanto en directo como a la carta.

Por su parte, Netflix continúa nutriéndose de contenidos de la televisión tradicional, al recurrir a los programas de entretenimiento más populares de la actualidad.

De hecho, la plataforma cerró una alianza parecida con RTVE para ofrecer La Revuelta de David Broncano un día después a su emisión en La 1. Además, el servicio norteamericano sumó desde el 2 de junio series como La Promesa y Valle Salvaje.

Hay que recordar también que, justo hace un año, Atresmedia firmaba otro importante acuerdo con Disney+ para incorporar a su oferta más de 300 horas anuales de contenidos con el sello de Atresplayer.

Entre los títulos seleccionados figuraban ficciones como Mar afuera, La encrucijada y Sueños de libertad o Vis a vis y killer formats como La Voz o Tu cara me suena.

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