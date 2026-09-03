Verónica Sánchez: "Si no supiera llevar la incertidumbre de esta profesión, probablemente la habría dejado por el camino"
EL ESPAÑOL habla con la protagonista de 'Las hijas de la criada', la serie que adapta la novela de Sonsoles Ónega y que llega este jueves a Antena 3.
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Verónica Sánchez lleva más de 20 años siendo una de las actrices más famosas de nuestro país.
Los Serrano puso la primera piedra —"Antonio Resines me propuso para el casting siendo una desconocida", dice a EL ESPAÑOL— de un brillante currículum en el que destacan títulos como Ángela, El embarcadero o Las hijas de la criada.
Precisamente, Las hijas de la criada llega a Antena 3 tras su exitoso paso por Atresplayer. Se trata de la ficción que adapta la novela de Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta 2023.
Los ocho capítulos de este drama ambientado entre Galicia y Cuba, a principios del siglo XX, ofrecen un relato repleto de intrigas, amores prohibidos, lucha de clases, traiciones y envidias.
"Me ha gustado volver a una época en la que unas cuantas mujeres fueron capaces de decir 'no' a ciertas cosas", reflexiona sobre la serie, en la que da vida a doña Inés, matriarca y esposa de don Gustavo Valdés.
Verónica asegura sentirse una "afortunada" en una profesión en la que suele ser habitual estar parado. Su último gran reto ha sido el de interpretar a la madre de Marta Castillo en la serie que prepara Netflix.
Volviendo a Los Serrano, Sánchez no ve factible que la serie regresara de alguna forma. "Ya somos todos adultos. No tendría sentido que viviéramos en la misma casa", dice.
¿Tienes ese gusanillo después de firmar el mejor estreno de Atresplayer en tres años?
Me da mucha alegría saberlo porque no tenía ese dato, pero me hace muchísima ilusión.
Tenía muchas ganas de que se estrenara en abierto porque hay muchísima gente que me ha preguntado por la serie. No todo el mundo tiene Atresplayer.
También me gusta volver a la televisión en abierto.
¿Ha quedado satisfecha Sonsoles Ónega, a la que hemos visto junto a ti en la promoción?
Sí, está muy contenta. La verdad es que todo lo relacionado con Las hijas de la criada ha sido muy bonito y muy sencillo.
Sonsoles, desde el principio, estuvo totalmente a favor de los guiones, de la elección de los actores y de los pequeños cambios que hay con respecto a la novela. Ha sido un personaje muy bonito de interpretar.
"Me ha gustado volver a una época en la que unas cuantas mujeres fueron capaces de decir 'no' a ciertas cosas"
¿Por qué? ¿Qué te llevas de Inés?
Inés me cae muy bien. Es una mujer muy valiente, una tipa que no se adapta a las normas sociales que limitan su capacidad de acción. Ella dice que de ninguna manera.
Me ha gustado volver a una época en la que unas cuantas mujeres fueron capaces de decir 'no' a ciertas cosas y que, gracias a ellas, estamos aquí.
A veces podemos pecar de creer que el movimiento de liberación o el feminismo empieza más cerca de nosotras, como si fuéramos las únicas, y no.
Esto empieza mucho más atrás, con unas cuantas mujeres valientes que, poco a poco, se fueron posicionando contra ciertas normas injustas.
En los últimos años has enlazado proyectos como El embarcadero, La Favorita o Ángela. ¿Te sientes una afortunada teniendo en cuenta que el público te ha visto crecer y que el año que viene cumples 50?
Sí, me siento muy afortunada. Soy muy consciente de que esta es una profesión con un alto porcentaje de paro.
Poder echar la vista atrás y pensar que, cuando tomas una decisión casi de adolescente, con 17 años, y dices 'voy a estudiar Arte Dramático', todo el mundo a tu alrededor piensa que te has vuelto loca, tiene mucho mérito.
Y con razón, porque es muy difícil. Es una profesión inestable, con periodos en los que no trabajas y que también hay que ir adaptándose a hacerse mayor en pantalla y a escoger nuevos tipos de personajes.
Te mueves un poco por instinto dentro de la profesión, pero poco a poco vas haciendo camino. Y cuando echo la vista atrás y veo que llevo ya mucho rato aquí, pues sí, claro que me siento muy afortunada.
"A los 17 años dije que iba a estudiar Arte Dramático y todo el mundo pensé que me había vuelto loca"
¿Cómo se lleva eso de envejecer delante de una pantalla? Parece que ya quedó atrás eso de que la televisión se olvida de las actrices cuando pasan de los 40 o 45 años.
A mí me parece normal. Todos nos vamos haciendo mayores. Te miras en el espejo y dices: 'Antes hacía deporte y me cundía más y ahora me tengo que esforzar más porque mi metabolismo va más lento'.
Pero, al mismo tiempo, eres una persona con más vivencias y con más complejidad que cuando eres adolescente.
De adolescente tienes mucha frescura y mucha impronta. Poder ir interpretando a mujeres con más complejidad porque tú ya estás preparada para hacerlo es muy bonito.
¿Tienes el privilegio de poder escoger papeles?
Hay veces que me llaman directamente para un proyecto porque han pensado en mí y otras veces que hago pruebas. Se combinan las dos cosas.
Antes me hablabas de los periodos más inestables de la profesión. ¿Cómo llevas esa incertidumbre?
Hay que intentar llevarlos bien y que no te pueda la ansiedad ni ponerte triste. Hay que saber que estas son las reglas de este juego.
Y no ser muy gastón, ser ahorrativo para cuando vienen las vacas flacas y saber gestionarte el tiempo libre.
Hay que aprovecharlo intentar hacer cosas que no haces mientras ruedas, porque cuando ruedas el rodaje se convierte en el 95 % de tu vida y no te da tiempo a otra cosa.
Si no supiera llevar la incertidumbre de esta profesión, probablemente por el camino la habría dejado.
"Una vuelta de 'Los Serrano' no tiene ningún sentido; ya somos todos adultos"
¿Qué le debes a Los Serrano y, en particular, a Antonio Resines, que fue quién apostó por ti?
Cuando Antonio me propuso para el casting de Los Serrano, veníamos de haber hecho Al sur de Granada juntos, pero yo seguía siendo una total desconocida porque la película todavía no se había estrenado. Se estrenó mientras estábamos rodando la serie.
Le debo muchísimo tanto a él como a la serie. La serie se convirtió en un fenómeno y me abrió muchas puertas.
¿Seguís hablando los compañeros de una posible vuelta?
Yo creo que una vuelta no tiene ningún sentido.
¿Ni para un capítulo especial?
No, nunca se ha hablado. Nosotros seguimos hablando, nos queremos mucho y nos vemos, pero creo que la piedra filosofal de Los Serrano es una familia que se ve obligada a convivir cuando todos son muy pequeños y muy distintos.
Ya somos todos adultos. No tendría sentido que viviéramos en la misma casa.
La serie perdería toda su esencia. Si contaras la historia de esta familia, cada uno con su vida, ya no sería Los Serrano.
"Hemos intentado honrar el nombre de Marta del Castillo y transmitir a la gente el infierno de esa familia"
Háblame, por último, de la serie de Marta del Castillo. ¿Cómo ha sido interpretar a su madre?
Ha sido muy duro. Nos hemos acercado a ella con muchísimo respeto, intentando honrar el nombre de Marta del Castillo y transmitir a la gente el infierno al que fue sometida esa familia.
Espero que realmente la hayamos hecho bien y hayamos sido capaces de reflejar parte de ese dolor que ellos vivieron y que siguen viviendo.