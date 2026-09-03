Grison, 41 años: "Desayuno unas tortitas, chocolate negro 80% y entreno 6 días a la semana con un circuito de ejercicios"

A sus 41 años, Grison mantiene una rutina de ejercicios de lo más exigente. El colaborador de televisión ha convertido el deporte en uno de sus grandes pilares y asegura que entrena prácticamente a diario para mantenerse en forma.

El integrante de La Revuelta en La 1 combina su faceta televisiva con una rutina de mantenimiento exigente que mantiene prácticamente durante toda la semana. Un estilo de vida saludable que mantiene gracias a someterse al reto de la revista Men's Health en la portada del mes de diciembre de 2024.

"Entreno 6 veces a la semana, yo entreno todos los días", explicó Grison al hablar de sus hábitos. Su rutina no se centra únicamente en un tipo de ejercicio, sino que combina diferentes disciplinas para trabajar todo el cuerpo. "Hago de todo, fuerza sobre todo".

Grison en ‘La Revuelta’. RTVE

El colaborador detalla que organiza sus entrenamientos para trabajar distintos grupos musculares a lo largo de la semana. "Hago dos veces pierna, dos veces hombro, brazos, pecho... Corro", explicó en el podcast Poco se habla, de Xuso Jones y Ana Brito.

Para Grison, sin embargo, el entrenamiento no es el único factor determinante. La alimentación ocupa un papel fundamental en su día a día y, según reconoce, es todavía más importante a la hora de conseguir determinados resultados físicos. "Lo que de verdad hace es la dieta".

Su desayuno está condicionado por la actividad que vaya a realizar ese día. Entre los alimentos que forman parte de su rutina se encuentra el chocolate negro. "Como chocolate negro al 80% y a veces meto azúcar como la miel por las mañanas. Un día que tengo que correr me hago unas tortitas".

De esta manera, adapta lo que come a las necesidades que tendrá durante el entrenamiento y busca contar con energía suficiente para afrontar la actividad física.

Dieta Mediterránea EP

En cuanto a los alimentos que intenta evitar, el colaborador de La Revuelta tiene claro cuáles no forman parte de su alimentación habitual. "No como grasas saturadas, pastelería industrial", afirma.

Su estrategia pasa por mantener una alimentación cuidada y reducir aquellos productos que considera menos compatibles con sus objetivos.

Más allá de la cuestión estética, Grison destaca especialmente cómo repercute esta rutina en su bienestar. El ejercicio se ha convertido para él en una parte habitual de su vida y asegura que los beneficios van mucho más allá de mantener una determinada apariencia física. "Al final te sientes mucho mejor", concluye.