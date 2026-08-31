Así se despidió Paz Padilla de Telecinco: "Antes de juzgar a una persona debemos caminar una milla con sus zapatos"

Paz Padilla se despidió del público de Telecinco este domingo. La gaditana presentó su último programa después de que la cadena decidiera no renovar El show de Paz por sus insuficientes datos de audiencia.

El formato producido por Secuoya y dirigido por Raúl Prieto tocó fondo este fin de semana, porque el sábado cayó a su peor dato (5,5%). Su última emisión alcanzó un 5,7%.

Son cifras más bajas incluso respecto a las que se había movido durante todo el verano, alrededor del 7%: ha promediado un 6,8%.

No obstante, Paz Padilla vivió su último programa con la alegría y el optimismo que siempre la definen. Y eso es lo que hizo desde el momento que entró en directo.

"Dicen que las mejores fiestas siempre se terminan demasiado pronto, pero también que las cosas buenas hay que disfrutarlas en el momento", empezaba diciendo.

"Así que, mientras duran, hoy nosotros venimos con la intención de aprovechar hasta el último segundo. Con ganas de darlo todo con el fin del show, fin de fiesta como corresponde... porque vosotros no os merecéis menos. Vamos con la última función".

Ya en los instantes finales de programa, Paz Padilla volvió a coger la palabra para compartir sus impresiones sobre esta fugaz etapa por Telecinco, que apenas ha durado dos meses.

#ElShowDePaz se despide de la audiencia con un 5.7% de cuota, 495.000 y 1.576.000 espectadores únicos



➡️ Promedia un 31.4% de fidelidad



➡️ El programa promedia en todas sus entregas un 6.8% de cuota#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/U8FQBfF08j — Dos30' (@Dos30TV) August 31, 2026

"Buda decía que no basta con tener algo bueno que decir, sino que hay que saber cuándo decirlo, cómo decirlo y encontrar el lugar adecuado para que pueda ser escuchado. Hoy termina El show de Paz y he pensado mucho en esto", expresó.

"Hemos intentado hacer algo diferente, entretener, hacer reír, dar visibilidad a las injusticias y hablar de quienes no tienen voz, y recordar que la televisión también puede servir para hacer el bien", prosiguió.

"¿Lo he hecho todo bien? Seguramente no, pero de lo que no me cabe duda es de que todos hemos puesto lo mejor de nosotros: un equipo maravilloso, muchas horas de trabajo, ilusión y mucho corazón".

La presentadora también reflexionó sobre los aciertos y errores cometidos durante esta etapa.

Un mensaje tan emotivo tiene que salir de dentro, cuando suena tan mecánico (e incluye errores al leer el cue) se pierde la emoción...



Y ese ha sido uno de los problemas de #ElShowDePaz, lo forzado e impostado que ha sido todo.



Que en PAZ descanse 🕊 pic.twitter.com/6N9VVfQOtc — Daniii ❤️ (@danielfs6) August 30, 2026

"Quizás acertamos en el qué. El aprendizaje está en preguntarnos en cómo, el dónde y el cuándo... Una buena intención no siempre garantiza el resultado, también hay que encontrar el lugar, el lenguaje y el momento adecuado", reconoció.

"Pero hay algo de lo que estoy segura: lo intentamos desde el amor y de eso sí me siento orgullosa".

"Este programa nos ha hecho pensar y hemos aprendido que antes de juzgar a una persona debemos caminar una milla con sus zapatos", afirmó.

Finalmente, puso el broche a sus palabras con una frase cargada de significado, recordando a su abuela: "Como decía mi abuela, si mañana no estoy, que continúe la fiesta".