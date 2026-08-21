Ya es oficial: La Séptima anuncia el fichaje de Héctor de Miguel 'Quequé' para presentar un programa de sátira política

Héctor de Miguel 'Quequé' y el logo de La Séptima. Mpcmanagement

La Séptima ha oficializado este viernes 21 de agosto lo que era un secreto a voces: el fichaje del humorista Héctor de Miguel, conocido como Quequé.

"He sido seleccionado por La Séptima como representante del sector de la comedia en España. Estoy seguro de que para esa labor cuento con el apoyo de mis amigos y amigas cómicos", anuncia con humor Quequé en un vídeo difundido por la cadena en Instagram.

Compañeros de profesión como Eva Soriano, JJ Vaquero, Valeria Ros, Florentino Fernández y Agustín Jiménez le arropan en su carta de presentación. "Ya lo sentimos", zanjan desde el canal.

El humorista presentará un programa de sátira política en la cadena, que comenzará a emitir el próximo 5 de noviembre. Su presentación será uno de los platos fuertes del FesTVal de Vitoria.

Quequé le impondrá a este nuevo formato el estilo mordaz y ácido que le caracteriza. Según fuentes del sector, el programa analizará en clave satírica la actualidad, como hace El intermedio.

Es decir, su fichaje está pensando para que se convierta en el Wyoming de la cadena impulsada por José Miguel Contreras, cuya ideología estará orientada a la izquierda.

La Séptima continúa así desvelado los rostros de su programación. Javier Ruiz, que además de presentar un espacio será director editorial; Rocío Delgado, procedente de la televisión gallega, y Alba Carrillo y Marta Márquez, que tomarán las riendas del fin de semana.

Meses de polémica

Con su aterrizaje en La Séptima, Quequé regresa a la primera línea mediática.

Lo hace después de unos meses convulsos, marcados por la polémica parodia que hizo de Nacho Abad en Hora veintipico por su cobertura sobre el accidente ferroviario de Adamuz y que le llevó a un parón profesional.

Macho Abad ha llegado con #enbocadebobos y la entrevista que te hará abrir los ojos. Tenemos todas las respuestas. Bueno, las que quiere él.



Programita:https://t.co/sn34yksDUR pic.twitter.com/Zfpuhy8xHM — Hora Veintipico (@HVeintipico) January 21, 2026

El humorista fue duramente criticado por tratar de hacer humor con la terrible tragedia de tren que dejó un total de 46 fallecidos.

Además, hace unas semanas, fue muy sonada su detención en Salamanca por una orden de busca y captura dictada por un juzgado de Madrid, a raíz de un presunto delito de desobediencia.

El origen del caso está en una sentencia que le condenó a pagar 41.800 euros a Alfonso Rojo y a publicar el fallo, algo que, según la Justicia, no habría cumplido correctamente.

Quequé, que se acogió a su derecho a no declarar, quedó finalmente en libertad.

Quequé en el pódcast de RTVE Play 'Héctor de comer'. RTVE

Este año, por otra parte, ha trabajado para RTVE, en su plataforma digital, RTVE Play. En su pódcast Héctor de comer ha entrevistado a televisivos como David Broncano, Marta Flich, Valeria Ros, Sarah Santaolalla o Pablo Ibarburu.

Tras sus inicios en la música y los monólogos, Quequé alcanzó la popularidad en televisión con El club de la comedia y Noche Hache. En radio también destacó con La vida moderna junto a David Broncano.