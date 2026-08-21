Las claves de la vuelta de Jesús Cintora a las mañanas de TVE: el listón de Javier Ruiz, varios fichajes y un adiós polémico

Jesús Cintora regresa a las mañanas, un hábitat que conoce bien y que revolucionó hace una década con Las mañanas de Cuatro, donde unos jovencísimos Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Pablo Casado y Albert Rivera se curtían como tertulianos.

El periodista soriano aterriza este lunes, 24 de agosto, en Mañaneros 360 tras pilotar Malas lenguas. Lo hace tras la salida de Javier Ruiz a La Séptima.

No obstante, Cintora reaparecerá en pantalla este sábado 22, en la edición nocturna que La 2 emite de Malas lenguas, donde también continuará.

Cintora deja su sitio a Gonzalo Miró, a quien los espectadores ya ven en la edición diaria desde hace unos días. En La 1 estará acompañado por Ana Hinestrosa, que llega procedente de Canal Sur, y en La 2 por Esther Palomera.

Lo cierto es que RTVE reaccionó rápido al golpe de la marcha de Javier Ruiz encontrando en casa a su sustituto. Las cifras lo avalan.

Malas lenguas promedió un 11,2% en la tarde en La 1, el mejor resultado de la franja de la cadena en 15 años. Por otra parte, el bloque que se emite en La 2 ha conseguido un 6,7%, unas cifras que no se veían desde hace más de 25 años.

Además, el espacio de actualidad ha dado la vuelta a la tortilla en la noche de los sábados, al arrebatar el liderazgo de laSexta Xplica, antes laSexta Noche. Malas lenguas promedió un 5%.

Imagen promocional de 'Malas lenguas'. RTVE

Jesús Cintora llega a una mañana donde La 1 cerró el curso pasado como líder de audiencia, gracias al tándem formado por Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz.

Así, la pública cerró su mejor dato en los últimos 18 años (15,5%), después de que los matinales pegaran un estirón extraordinario en otoño. La hora de La 1 (18,8%) y Mañaneros 360 (15,9%) marcaron el ritmo.

Varias incorporaciones

Jesús Cintora afronta con "ilusión" esta próxima etapa que le ha conferido la dirección de RTVE, con José Pablo López a la cabeza.

"Estoy con ganas de afrontar una temporada nueva en TVE en la que sin duda van a pasar un montón de cosas e intentaremos contarlas haciendo servicio público con rigor, con entretenimiento, sonriendo y poniéndonos serios cuando sea menester", dijo hace unos días.

El periodista soriano hará tándem con Adela González, con la que lleva trabajando esta semana para la puesta a punto.

"Hay un entendimiento y un trabajo fabuloso que se hace con un equipo muy engrasado", reconocía él este viernes en La hora de La 1, a lo que Adela confirmaba: "Hay flow, hay swing, hay pareja de baile",

📺@JesusCintora debuta en la mañana de @La1_tve



A partir del lunes, estará en @MananerosTVE junto a @addelagonzalez✨



🗣️"Hay un entendimiento y un trabajo fabuloso que se hace con un equipo muy engrasado." pic.twitter.com/9fWSAs0DEO — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 21, 2026

Cintora no llega solo. El propio periodista ha confirmado que Ane Ibarzabal, rostro habitual Malas lenguas, le acompañará Mañaneros 360.

También se lleva a la directora de Malas lenguas, Carla Sanz, y a buena parte de los redactores que se ocupan de la política.

'Las cosas claras'

Cintora ya sabe lo que es ponerse al frente de las mañanas en La 1. Lo hizo con Las cosas claras, un programa que dio luz verde RTVE cuando Rosa María Mateo ejercía de administradora única.

Información, política, debate y show eran la hoja de ruta de aquel formato, unos ingredientes muy parecidos, por cierto, a los actuales programas de la televisión pública.

Sin embargo, aquella etapa estuvo marcada de polémica. La llegada de José Manuel Pérez Tornero a la presidencia de RTVE acabó precipitando ´la cancelación del programa. El nuevo presidente defendió que "el infoshow no tiene cabida" en la televisión pública.

"Hay que distinguir entre periodismo de calidad e info-show", dijo Tornero en el Congreso. "El periodismo que debe hacer TVE es público, valioso, informar con profundidad".

"Hacemos periodismo. Hay gente que por detrás hace otras cosas. Y con eso tenemos un problema muy gordo. Sean honestos, hagan periodismo. Muchísimas gracias."



Gracias a ti, @JesusCintora, a todo el equipo y a todos los espectadores/as de @cosasclarastve



Hasta pronto ❤️ pic.twitter.com/dl3yFMJkxO — Miquel Ramos 🥘 (@Miquel_R) July 22, 2021

"Todo lo que sea banalización, show y escándalo no debería estar en ninguna parte de RTVE, pero fundamentalmente en los informativos", sentenció.

Además, Las cosas claras generó una fuerte controversia en el seno de la cadena por su modelo de producción. Estaba coproducido por RTVE y Lacoproductora, compañía fundada por José Miguel Contreras, 'padre' de La Séptima, precisamente el nuevo destino de Javier Ruiz.

A las críticas de los sindicatos y trabajadores de RTVE se sumaron también destacados profesionales de la propia cadena, como Xabier Fortes o Carlos Franganillo.

Las cosas claras bajó la persiana el 22 de julio de 2021, justo antes de los Juegos Olímpicos de Tokio. En su despedida, Cintora no se calló en absoluto dejando claro que lo habían despedido. "Nos cierran", empezó diciendo.

“Nos quitaron de un programa con un Gobierno. Nos quitan también con otro", decía en alusión a la cancelación de Las mañanas de Cuatro, al mismo tiempo que se defendió de la externalización del programa: "Yo no lo decidí".

“Hacemos periodismo, hay gente que por detrás hace otras cosas. Y con eso tenemos un problema muy gordo. Sean honestos", fueron sus últimas palabras.

Cuatro años después de su despido, RTVE oficializaba el fichaje de Cintora para ponerse al frente de Malas lenguas, un formato que apostaba por "el rigor periodístico y el espíritu crítico frente a los bulos y la desinformación".

Hoy, Cintora se ha convertido en uno de los rostros de referencia de la televisión pública.