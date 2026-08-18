Marc Giró (51): "De niño, mis padres no me compraron una Barbie porque eran comunistas, hippies y antiamericanos"

A sus 51 años, Marc Giró ha vuelto a hacer gala de su inconfundible estilo, una mezcla de ironía, soltura verbal y honestidad, durante el programa Me meto en un jardín de RTVE, presentado por Mercedes Milá.

En un ambiente relajado a bordo de una caravana rumbo al Jardín Botánico Histórico de Barcelona, el comunicador ha abordado sin tapujos la neurodivergencia en su etapa escolar y cómo aprendió a convivir con las dificultades de aprendizaje.

"Yo he tenido déficit de atención. Hacía unas faltas de ortografía disléxicas... Pero por dislexia", ha confesado.

"Un niño mariquita"

Así, ha revelado haberse encontrado con obstáculos durante su etapa escolar. Un tiempo en el que llegó a cometer numerosas faltas de ortografía debido a su condición.

Sin perder el humor, el comunicador contextualizaba lo que significaba crecer con estas características en la España de los años 70 y 80.

Explicó que comprende perfectamente la frustración de aquella época: la de "un niño mariquita" en un entorno social que le exigía jugar al fútbol, mientras él soñaba con que le regalaran una muñeca Barbie, "que era mi ilusión".

Ese deseo chocaba frontalmente con la ideología de sus padres, a quienes definió afectuosamente como una familia de tintes "antiamericanos".

"Mis padres a mí no me compraron una Barbie ¡porque eran como comunistas! O sea, eran hippies, entonces, ¡estaban en contra de Norteamérica! ¿Me entiendes? Yo decía: 'Por favor... ¿por qué me ha tocado una familia hippie de comunistas? ¡Me cago en la mar!" ha explicado en el espacio de la cadena estatal.

Para sus progenitores, la Barbie representaba un símbolo del capitalismo norteamericano que rechazaban de pleno.

Giró provocó las risas de Milá al recordar el enojo infantil que le provocaba no tener una familia convencional y cómo se preguntaba con indignación por qué le había tocado crecer con unos padres tan marcadamente "rojos" que se oponían a sus ilusiones materiales.

Entre risas, el presentador concluyó señalando que, afortunadamente, con el paso de los años y al alcanzar la madurez, ha podido desquitarse y permitirse todos los caprichos que le han apetecido.

La dislexia y los libros

No es la primera vez en la que Marc Giró aborda en público sus experiencias de la infancia o sus problemas de lectoescritura, ni cómo ha aprendido a convivir con ellos en su carrera profesional.

Durante una profunda entrevista con Aimar Bretos en el programa Hora 25 de la Cadena SER, en 2024, reflexionó sobre cómo ha logrado transformar lo que socialmente se percibía como limitación en una fortaleza para la televisión y la radio.

Así, confesó que la dislexia le sigue acompañando en su día a día y que incluso le genera situaciones comprometidas al leer el teleprompter o las cuevas de guion en directo, admitiendo que a veces, sencillamente, "lo lee mal".

En el programa La Ventana con Carles Francino, el pasado 23 de abril, recordó que su relación con los libros arrancó desde la frustración antes de llegar al disfrute.

Explicó que la dislexia hacía que las líneas se le saltaran y que la lectura fuera un proceso lento y fatigoso. Esto se sumaba a la presión de crecer en un hogar sumamente intelectual donde "estaba muy mal visto no leer" y donde sus padres pasaban horas absortos en los libros hasta el punto de llegar a olvidarse de la cena.

No fue hasta unas vacaciones de verano cuando, aburrido en un camping, descubrió Mirall trencat (Espejo roto) de Mercè Rodoreda, una obra con la que venció las barreras de su dislexia y descubrió por primera vez el placer de la literatura.