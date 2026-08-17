Primeras imágenes del regreso de Broncano: la gran baza de 'La Revuelta' en su tercer 'round' contra 'El Hormiguero'

David Broncano desde el Teatro Albéniz, la nueva 'casa' de 'La Revuelta'. Redes sociales.

David Broncano está de vuelta. El presentador prepara la nueva temporada de La Revuelta, la tercera en TVE desde que fichó en 2024 para salir a jugar contra El Hormiguero de Pablo Motos.

En este tercer round, el showman contará con una nueva baza. Y es que, tal y como se anunció antes de vacaciones, el programa del access prime time de La 1 anunció que cambiaba de localización.

La mudanza es una realidad. La Revuelta ya no se emitirá desde el Teatro Príncipe Gran Vía, sino que pasará a grabarse en el Teatro Albéniz, situado detrás de la Puerta del Sol de Madrid.

El nuevo recinto cuenta con 900 butacas (300 más que el anterior) y ya está siendo customizado por el equipo del formato producido por El Terrat (The Mediapro Studio) en colaboración con Encofrados Encofrasa.

"Para esta temporada de La Revuelta nos hemos venido a un teatro nuevo. Mirad qué sitio espectacular, qué grande, qué lámparas. Está a la altura de lo que España espera de nosotros", dice el presentador en la primera promo.

¡Tenemos nuevo teatro para @LaRevuelta_TVE!



David Broncano te lo enseña junto a Jorge Ponce



El programa más esperado vuelve en septiembre con muchas más novedades... o no 🤷♂️ pic.twitter.com/aYxyEFSEwA — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 16, 2026

Sin embargo, Broncano mantiene en secreto cómo será el escenario del programa en este nuevo emplazamiento.

"Hasta que no empiece la temporada, esto está pixelado, por eso estoy desnudo", asegura con su peculiar sentido del humor Jorge Ponce.

Por ahora, el nuevo teatro es la gran baza que tiene Broncano para competir contra Pablo Motos, con el que perdió claramente en la pasada temporada. La diferencia entre ambos formatos creció a casi tres puntos (2,9), cuando en el primer año fue de 1,7.

Por el momento, La 1 no ha desvelado qué día exacto volverá La Revuelta a su parrilla, si bien esta podría producirse el lunes 31 o, como tarde, la siguiente semana, día 7 de septiembre.

Renovado hasta 2028

David Broncano continuará siendo uno de los rostros más importantes de La 1 al menos las próximas dos temporadas. Es decir, hasta 2028.

A principios de año, RTVE amplió el contrato del presentador jiennense con un aumento del presupuesto, que pasará a ser de un máximo de 31,5 millones de euros por 320 programas.

Supone un incremento de 3,4 millones más que las primeras dos temporadas en La 1.

Con este movimiento, la televisión pública blindaba a Broncano, que podría continuar en ella en el caso de que Pedro Sánchez perdiese las próximas Elecciones Generales, previstas para 2027.