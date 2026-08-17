Alba Carrillo, el nuevo fichaje estrella de La Séptima: la cadena anuncia que presentará el programa 'Fuera de control'

Alba Carrillo, nueva presentadora de La Séptima. RTVE y La Séptima.

Nuevo golpe de La Séptima. La nueva cadena de televisión continúa generando conversación de cara a su lanzamiento en noviembre mientras media España se encuentra de vacaciones.

El canal impulsado por José Miguel Contreras ha anunciado a primera hora de este lunes, 17 de agosto, el fichaje bomba de Alba Carrillo.

La presentadora se pondrá al frente de Fuera de control. La Séptima, eso sí, aún no ha confirmado en qué franja se emitirá este magacín, si bien en el sector se dice que podría ser la baza del canal las tardes de los fines de semana.

Alba Carrillo pasaría a ser la gran rival de Emma García y Nuria Roca, las presentadoras de Fiesta en Telecinco y La Roca en laSexta respectivamente.

La incorporación de Alba Carrillo se produce después de que esta pilotara en solitario El sótano club en Ten, un magacín que aunque no ha destacado en audiencia, sí ha hecho ruido al meterse en todas las polémicas.

Al mismo tiempo que La Séptima oficializaba el fichaje de Alba Carrillo, también confirmaba la llegada de Marta Márquez. La reportera quedó fuera de Aquí la tierra tras la internalización del formato de RTVE.

Alba Carrillo es el tercer fichaje confirmado por el canal después de Javier Ruiz — también será director editorial— y Rocío Delgado.

Polémica con RTVE

La incorporación de la modelo a La Séptima se produce meses después de su polémica con RTVE.

Carrillo criticó públicamente el uso de dinero público en MasterChef y cuestionó la contratación de algunos rostros del programa por sus problemas fiscales.

Alba Carrillo en una imagen de archivo. Captura TV

Según contó, sus declaraciones provocaron un "toque de atención" y decidió no acudir a D Corazón, defendiendo su derecho a opinar aunque pudiera perjudicar su trabajo.

Posteriormente, el conflicto se amplió con un enfrentamiento con Benita, colaboradora de RTVE, a quien Carrillo acusó de tener influencia dentro de la Corporación.

Su salto como presentadora

Alba Carrillo lleva casi 20 años en televisión. Debutó en 2007 con Supermodelo, y desde entonces ha pasado por numerosos programas como Amigas y conocidas, Hable con ellas, Supervivientes, GH VIP, Ya es mediodía o Sálvame.

En los últimos años, como decimos, ha trabajado también en RTVE, participando en espacios como Bake Off, Mañaneros y D Corazón.