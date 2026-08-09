Hoy en Disney+: uno de los mayores éxitos de ciencia ficción y terror dirigida por Guillermo del Toro

Si eres amante del terror con tintes científicos, The Strain es una de las series imprescindibles que puedes ver en Disney+. Creada por Guillermo del Toroy Chuck Hogan, esta producción reinventa el mito clásico del vampiro en una epidemia biológica y parásita.

La historia comienza cuando un avión aterriza en Nueva York con todos sus pasajeros aparentemente muertos.

Lo que parece un extraño incidente sanitario pronto se convierte en una carrera contrarreloj cuando un equipo de epidemiólogos descubre que detrás del suceso se esconde un organismo capaz de propagarse como un virus y convertir a los seres humanos en unas criaturas sedientas de sangre.

'The Strain' Disney+

El protagonista es el doctor Ephraim Goodweather, responsable del centro para el control de enfermedades, quien, junto a un reducido grupo de aliados, intenta contener una infección que se expande a una velocidad imparable.

A medida que la plaga avanza, la sociedad comienza a derrumbarse y los supervivientes descubren que no se enfrentan a un virus cualquiera, sino a una amenaza ancestral.

Uno de los grandes aciertos The Strain es su original planteamiento. En lugar de presentar a los vampiros como seres inmortales y elegantes, Guillermo del Toro apuesta por una visión mucho más oscura y realista, convirtiéndolos en organismos parasitarios cuyo contagio supone una epidemia.

Esa mezcla de ciencia ficción, terror corporal y supervivencia da lugar a una historia tan inquietante como adictiva.

'The Strain'. Disney+

La serie está protagonizada por Corey Stoll, David Bradley, Kevin Durand y Richard Sammel, un reparto que da vida a personajes obligados a luchar contra una amenaza que parece imposible de detener.

A lo largo de cuatro temporadas, The Strain combina acción, suspense y terror con una cuidada ambientación y un universo propio inspirado en la trilogía de novelas escrita por Guillermo del Toro y Chuck Hogan.

Cada episodio amplía el origen de la infección y profundiza en el enfrentamiento entre los supervivientes y el misterioso Maestro, el poderoso vampiro que mueve los hilos de la invasión.

Disponible en Disney+, The Strain se ha convertido con el paso de los años en una de las series de culto del género.

Su original forma de reinterpretar el vampirismo como una epidemia biológica, unida al inconfundible estilo visual de Guillermo del Toro, la convierten en una apuesta perfecta para quienes buscan una historia de ciencia ficción y terror diferente a cualquier otra.