Elsa Pataky, 50 años: "De mi infancia recuerdo la moussaka tan rica que hacían mi abuela y mi madre cuando eran fiestas"

A sus 50 años, Elsa Pataky conserva con especial cariño uno de los platos que más marcaron su infancia: la moussaka, una receta tradicional de origen griego que en su familia siempre ha estado ligada a las grandes celebraciones y reuniones familiares.

Aunque ahora vive en Australia, la actriz ha mantenido viva esa tradición generación tras generación.

"En mi familia siempre hacemos moussaka durante las fiestas. Es un plato que tiene mucha historia para nosotros. Mi abuela lo hacía muy de vez en cuando, porque no es complicado, pero sí laborioso. Y siempre era una fiesta cuando lo preparaba", declaró a ¡Hola!

Moussaka iStock

Para Elsa, aquel aroma que inundaba la cocina sigue siendo uno de los recuerdos más especiales de su niñez.

Con el paso de los años, la receta pasó de su abuela a su madre y hoy es la propia actriz que se encarga de prepararla cuando tiene ocasión.

"Luego siguió haciéndola mi madre como una tradición. Y es algo que ahora hacemos para la familia, cuando podemos reunirnos todos, no cuando hay invitados. Ahora he empezado a hacerla yo. Me encanta. Es un motivo para que nos juntemos la familia española que vive en Australia", confesó al medio citado.

La moussaka es uno de los platos más representativos de la gastronomía griega. Se elabora a base de berenjenas, una sabrosa salsa de carne picada de ternera cocinada con cebolla, tomate triturado, orégano, canela, sal, pimienta y aceite de oliva.

Musaka iStock

Todo ello está cubierto por una generosa capa de salsa bechamel antes de gratinarse en el horno hasta conseguir una superficie dorada y cremosa.

Aunque requiere tiempo y paciencia, el resultado es un plato muy completo, con capas de verdura, carne y bechamel que le aportan una textura suave y un sabor muy característico.

Precisamente por su elaboración laboriosa, en muchas familias se reserva para ocasiones especiales, tal y como ocurre en la de Elsa Pataky desde hace décadas.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth. Gtres

Para la actriz, la moussaka va mucho más allá de una receta. Representa el vínculo con su infancia, el legado culinario de su abuela y su madre y una forma de mantener unida a su familia pese a la distancia.

Gracias a este plato tradicional, las reuniones familiares en Australia siguen conservando el sabor y el olor de casa y de las celebraciones que marcaron sus primeros años de vida y que ahora marcarán un recuerdo imborrable junto a Chris Hemsworth.