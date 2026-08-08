Yolanda Ramos, 57 años: "Me acuesto a las 11, a los 10 minutos ya estoy roncando y mi mayor placer es beber un vaso de leche"

Las rutinas de Yolanda Ramos están marcadas por pequeños hábitos que le ayudan a desconectar después de una intensa jornada de trabajo. La intérprete reconoce que uno de los momentos que más disfruta del día llega justo antes de acostarse, cuando busca un ambiente de calma para facilitar el descanso.

"Mi mayor placer antes de irme a dormir es tomarme un vaso de leche con colacao, ponerme un audiolibro y apagar todas las luces, es mi momento", revelaba en una entrevista para Vanity Fair. Ese sencillo ritual se ha convertido en una costumbre imprescindible para poner fin al día y relajarse antes de dormir.

En condiciones normales intenta acostarse sobre las once de la noche, aunque reconoce que no siempre logra conciliar el sueño con la misma facilidad.

Yolanda Ramos. Gtres

"Sobre las 11 me voy a dormir. Si estoy cansada, ya a los 10 minutos estoy roncando; sino, me cuesta igual que una persona que tiene insomnio. Me puedo pasar una o dos horas intentando dormirme o no dormir en toda la noche por la preocupación de que al día siguiente me tengo que levantar a las cinco de la mañana".

Su hora de levantarse cambia en función de sus compromisos laborales. "Nunca me despierto a la misma hora, pero si tengo un rodaje, me vienen a buscar a las 6 de la mañana. Utilizo una alarma en el móvil, pero me gustaría usar un reloj antiguo porque me relaja su sonido", reveló en el medio citado.

Y nada más comenzar el día mantiene una rutina muy concreta. "Lo primero que hago al despertarme es fumarme un cigarrillo con un café con leche", aseguró. Después dedica unos minutos al cuidado facial: "Todas las mañanas me lavo la cara con jabón y luego me suelo aplicar una crema hidratante".

En la cocina también tiene claras sus preferencias. La actriz reconoce que siente debilidad por los platos reconfortantes y que "me encanta el sándwich mixto y siempre me gustan los platos calientes", una elección sencilla que refleja su gusto por la cocina tradicional y las comidas caseras.

El vaso de leche antes de dormir, los audiolibros, una crema hidratante al despertar y su afición por los platos calientes forman parte de las pequeñas costumbres con las que Yolanda Ramos organiza su día a día, demostrando que, más allá de los focos, encuentra el bienestar en los hábitos más sencillos y comunes del ser humano.