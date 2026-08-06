El refugio de María Casado: municipio de 74.000 habitantes, playas de arena fina con Bandera Azul y famoso por su pescado

Tras poner fin a su etapa al frente de la edición de fin de semana de Informativos Telecinco, María Casado afronta un nuevo reto profesional. La periodista ha fichado por Canal Sur para presentar el nuevo talent show La gran audición, con el que inicia una nueva etapa profesional.

En momentos como este, cuando necesita desconectar de los focos y de tanta presión, encuentra su refugio en Torremolinos, uno de los destinos más emblemáticos de la Costa del Sol.

Con cerca de 74.000 habitantes, Torremolinos es una de las localidades más visitadas de la provincia de Málaga. Antiguo pueblo de pescadores, hoy combina un animado ambiente turístico con barrios que conservan la esencia mediterránea de siempre.

Playa de La Carihuela en Torremolinos. iStock iStock

Uno de los rincones con más personalidad es La Carihuela, el antiguo barrio marinero de Torremolinos. Sus calles estrechas, repletas de restaurantes y pequeños comercios, recuerdan el origen pesquero del municipio.

Para Casado, este lugar es ideal tanto para disfrutar como para descansar. Según la comunicadora, "me ayuda mucho vivir cerca del mar. Bajar a pasear a la playa me encanta", expresó en conversaciones con Vanitatis.

Pasear por este municipio es descubrir el ambiente tradicional que hizo famosa a la localidad mucho antes de la llegada del turismo internacional.

Las playas son otro de sus grandes atractivos. Arenales como La Carihuela, El Bajondillo, Los Álamos o Playamar suman varios kilómetros de arena fina y cuentan con Bandera Azul, un distintivo que reconoce la calidad de sus aguas, los servicios y el cuidado del entorno.

Coqueta calle con jardineras y macetas en La Carihuela, Torremolinos. iStock iStock

Gracias a su clima suave durante buena parte del año, es habitual ver a vecinos y visitantes disfrutando de largos paseos junto al Mediterráneo.

La gastronomía ocupa un lugar destacada en la identidad de Torremolinos. La Carihuela es especialmente conocida por sus espetos de sardinas, el pescado fresco y el marisco, protagonistas de los tradicionales chiringuitos situados a pie de playa.

Boquerones, calamares, pulpo o doradas forman parte de una oferta culinaria que atrae cada año a miles de amantes de la cocina mediterránea.

Espetos de sardinas de Málaga. iStock

Además del mar, Torremolinos ofrece amplios paseos marítimos, zonas verdes y una intensa vida cultural y de ocio. Su cercanía con Málaga capital y otros enclaves de la Costa del Sol la convierten en un punto estratégico para descubrir algunos de los paisajes más conocidos del litoral andaluz.

No es extraño que María Casado elija este rincón malagueño para desconectar entre proyecto y proyecto. Tras cerrar su etapa en Mediaset e iniciar una nueva aventura, Torremolinos le ofrece el equilibrio perfecto.