'Las Berrocal' ya tiene fecha para su regreso: la nueva temporada se estrenará en Movistar Plus+ a finales de verano

'Las Berrocal' en Venecia en una imagen de la nueva temporada. Movistar Plus+

Las Berrocal están de vuelta. Después de conquistar al público con una primera temporada que permitió conocer la faceta más íntima de una de las familias más mediáticas del panorama nacional, Movistar Plus+ ha anunciado el estreno de la segunda entrega de su docureality original.

La cita será el próximo 15 de septiembre, fecha en la que la plataforma estrenará los dos primeros episodios de una temporada que promete volver a emocionar a los espectadores.

Producida por Movistar Plus+ en colaboración con The Pool, esta nueva tanda de capítulos seguirá acompañando a Vicky Martín Berrocal, su madre, Victoria Martín Serrano, su hermana, Rocío Martín Berrocal, y su hija, Alba Díaz, en un momento de importantes cambios tanto personales como profesionales.

A lo largo de sus seis episodios, de 35 minutos de duración cada uno, el formato mostrará el día a día de las protagonistas, sus viajes, encuentros familiares y reuniones con amigos, además de sus nuevos proyectos laborales.

También volverán a abrir las puertas de su intimidad, compartiendo tanto los momentos de felicidad como aquellos más complicados, dejando espacio para la emoción, el humor y las conversaciones más sinceras.

Uno de los principales focos de esta temporada será Vicky Martín Berrocal, que afronta una etapa repleta de cambios en su vida personal mientras continúa inmersa en una intensa agenda profesional.

Un ritmo de trabajo que provocará algún desencuentro familiar, aunque también le permitirá cumplir uno de sus grandes sueños: entrevistar a uno de sus amigos y artistas más admirados, Alejandro Sanz.

Por su parte, Alba Díaz vive uno de los momentos más importantes de su vida. La joven continúa consolidando su carrera profesional y, en el terreno personal, da un paso decisivo al comprar su primera vivienda para independizarse junto a su pareja, Marcos, iniciando así una nueva etapa.

Rocío Martín Berrocal y Alba Díaz en la segunda entrega de 'Las Berrocal'. Movistar Plus+

La evolución de Rocío Martín Berrocal también tendrá un peso destacado en esta segunda temporada. La empresaria afrontará nuevos retos laborales mientras aprende a convivir con una mayor exposición pública.

Paralelamente, emprenderá un viaje mucho más íntimo marcado por el desafío de enfrentarse a algunos de sus propios miedos.

Mientras tanto, Victoria Martín Serrano seguirá ejerciendo como el gran pilar de la familia. Con su energía y sus ganas de disfrutar de la vida, continuará cuidando de las mujeres de su entorno y será protagonista de algunas de las escenas más emotivas de la temporada, entre ellas el esperado encuentro con uno de sus grandes ídolos, el actor Can Yaman.

Más allá de mostrar el lado más cotidiano de la familia, Las Berrocal volverá a apostar por conversaciones abiertas y sin artificios.

Una de las escenas de 'Las Berrocal' que se verá en la segunda temporada. Movistar Plus+

En esta nueva entrega, las protagonistas hablarán con total sinceridad sobre cuestiones como el amor, el sexo, la salud mental, la menopausia o la presión social por mantener siempre una imagen perfecta, temas que reflejan las inquietudes y experiencias de mujeres de distintas generaciones.

La segunda temporada de Las Berrocal estará compuesta por seis episodios. Los dos primeros estarán disponibles desde el 15 de septiembre en Movistar Plus+, mientras que el resto se estrenará de forma semanal, consolidando el regreso de uno de los docurealities españoles más personales y comentados de la plataforma.