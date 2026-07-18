Pepe Rodríguez, chef: "Las mejores alitas de pollo no se hacen solo con miel, añade 1 cebolleta y 40 g de espinacas"

Las alitas de pollo son una de esas recetas que nunca fallan. Ya sea al horno, a la barbacoa o fritas, se han convertido en un clásico tanto para una comida informal como para compartir con amigos o familiares.

Lo habitual es prepararlas con una marinada sencilla a base de miel, especias o salsa barbacoa, pero Pepe Rodríguez apuesta por una versión mucho más sofisticada, en la que las verduras adquieren un protagonismo inesperado.

El chef, conocido por su labor al frente de su restaurante El Bohío y como jurado de Masterchef, propone acompañar las alitas con una cebolleta y 40 gramos de espinacas, dos ingredientes que aportan frescura, textura y un mayor equilibrio al plato.

Un plato con alitas de pollo. iStock

Para preparar esta receta se necesitan alitas de pollo, salsa de ostras, crosnes (tubérculos), rutabaga, hojas de espinacas, mostaza, miel, cebolleta, sal y pimienta. La combinación de todos ellos consigue un plato en el que conviven los sabores dulces, salados y ligeramente picantes.

Uno de los secretos de Pepe Rodríguez está en el glaseado. La mezcla de miel, mostaza y salsa de ostras crea una salsa brillante y llena de matices que carameliza la piel del pollo durante la cocción.

La miel aporta un toque dulce, la mostaza introduce un ligero toque de acidez y la salsa de ostras intensifica el sabor con un característico toque umami.

En una cazuela, debemos cocer la miel con la salsa hasta que nos quede una especie de jarabe. Después salpimentaremos las alitas y las asaremos al horno a 150º. Cada 5 minutos deberemos ir pintando las alitas y dándoles la vuelta.

Alitas de pollo iStock

A continuación, hierve las espinacas y únelas con la mostaza hasta conseguir un puré. Cuece los tubérculos al dente y saltéalos, será la guarnición del plato. Sobre una capa del puré, añade las alitas y los tubérculos.

La receta se completa con la rutabaga, una hortaliza de sabor delicado similar al nabo, y los crosnes, unos pequeños tubérculos que aportan un toque crujiente y diferente. Aunque no son habituales en la cocina diaria, Pepe Rodríguez demuestra que pueden incorporarse fácilmente.

Cada ingrediente de este plato eleva una receta tan popular como son las alitas de pollo.

El resultado es un plato mucho más refinado que la versión tradicional, pero sin perder la esencia de una receta sencilla y muy sabrosa. La carne queda jugosa por dentro, con una piel dorada y caramelizada gracias al glaseado.