Karlos Arguiñano, chef: "Los mejores macarrones no solo llevan carne picada, añade 2 tomates y 100 g de sobrasada"

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Los macarrones son uno de esos platos que nunca fallan. Fáciles de preparar, económicos y muy completos, forman parte del recetario de la mayoría de hogares. La receta más habitual suele combinar pasta con carne picada y tomate.

Si quieres dar un paso más en este plato, te proponemos la receta de Karlos Arguiñano en la que añade ingredientes que transforman por completo el resultado: 100 gramos de sobrasada ibérica.

El chef vasco asegura que este embutido aporta una textura mucho más cremosa y un sabor intenso que se funde con la salsa durante la cocción. Junto a dos tomates maduros, consigue una salsa mucho más aromática y jugosa, perfecta para acompañar cualquier tipo de pasta.

Plato de pasta italiano Envato

Para elaborar esta receta se necesitan los siguientes ingredientes:

Ingredientes Macarrones

Carne picada

Sobrasada ibérica

1 cebolla

2 tomates

Queso rallado

Aceita de oliva virgen extra

Sal

Pimienta negra

Perejil Paso 1 Cuece los macarrones en una olla Paso 2 En una cazuela, calienta 2 o 3 cucharadas de aceite. Pela y pica la cebolla y añádela hasta que se poche Paso 3 Incorpora la carne picada y la sobrasada durante unos 5 minutos, removiendo de vez en cuando Paso 4 Corta los tomates por la mitad y rállalos. Añádelos a la cazuela y cocina la salsa durante 8-10 minutos Paso 5 Agrega los macarrones y mezcla bien Paso 6 Pásalos a una fuente para horno, condimenta con pimienta y espolvorea el queso rallado Paso 7 Cuando estén hechos, sírvelos y decora con unas hojas de perejil

Uno de los aspectos que más destaca de la receta del chef es la importancia de utilizar tomates maduros en lugar de recurrir directamente al tomate frito. Al cocinarse lentamente junto a la cebolla, liberan todos sus jugos y desarrollan un sabor mucho más intenso y natural.

Esa base vegetal se mezcla posteriormente con la carne picada, que aporta consistencia, y con la sobrasada, responsable de ese toque ligeramente especiado y untuoso que convierte la salsa en la auténtica protagonista del plato.

Macarrones iStock

Otro de los ingredientes que marca la diferencia es el queso rallado cuatro quesos. Su mezcla de variedades proporciona una mayor cremosidad y un sabor más complejo que un único tipo de queso.

Al fundirse con el calor de la pasta recién cocida, crea una capa suave que termina de integrar todos los sabores y hace que cada bocado resulte todavía más apetecible.

Aunque se trata de una receta muy sencilla, el resultado recuerda al de esos platos caseros que requieren muchas horas de elaboración. La mezcla de carne, tomate, cebolla y sobrasada consigue una salsa intensa, aromática y especialmente jugosa. El toque final de perejil fresco aporta un contraste de color y frescura que equilibra el conjunto.

Este plato es un clásico que no falla. Una receta en la que Arguiñano demuestra que no hace falta ingredientes complicados para transformar un plato cotidiano en una receta sorprendente.

Macarrones iStock

Además, al tratarse de una receta muy completa que combina hidratos de carbono, proteínas y verduras, se convierte en una opción perfecta para cualquier época del año.

Una forma diferente de preparar los clásicos macarrones de siempre para degustar una pasta que conquista el paladar de cualquier miembro de la casa.