Álvaro Berro, hijo de David Cantero: "El rollo de 'enchufado' siempre te persigue, pero yo me parto la cabeza currando"

En televisión, la comparación es inevitable cuando el apellido pesa y las cámaras han formado parte de la vida desde la infancia.

Sin embargo, Álvaro Berro, periodista e hijo de David Cantero, ha demostrado que el reconocimiento también se conquista a base de trabajo.

Actualmente, el periodista sevillano de 36 años presenta la edición de mediodía de Noticias Cuatro junto a Alba Lago, un informativo que acaba de cerrar su mejor temporada desde su regreso a la parrilla en 2024, con un 7,4% de share y 521.000 espectadores de media.

En plena consolidación profesional, Berro tiene claro cuál ha sido la mejor forma de afrontar las inevitables comparaciones con su progenitor.

"Siempre te comparan, pero al final vas haciendo tu carrera por tu sitio y tu trabajo es el que habla", asegura.

Su nombre completo es Álvaro Fernández Berro, aunque, al igual que hizo su padre, decidió desarrollar su carrera utilizando el apellido de su madre, Carmen Berro.

Una elección que responde tanto a un criterio artístico como al deseo de construir una identidad propia.

Álvaro Barro en 'Noticias Cuatro'. Mediaset España

Aun así, no ha podido evitar las acusaciones de supuesto 'enchufe' que le han acompañado desde sus primeros pasos en televisión. Él mismo reconoce que "siempre te va a perseguir el rollo del 'enchufado". Eso sí, jamás se ha achantado.

"Nunca me ha afectado en absoluto, porque yo trabajo lo mejor que puedo. Me han educado en partirme la cabeza currando", explicaba en una entrevista concedida a El Confidencial.

"No pierdo tiempo, ni lo he perdido nunca, en lo que hayan podido decir en base a mí", agregaba.

Tras seguir los pasos de sus padres (su madre trabaja en Canal Sur como productora de informativos) estudiando Periodismo, Álvaro empezó a hacer sus primeras prácticas. La agencia Europa Press o el informativo que ahora presenta fueron sus primeros trabajos.

Álvaro Berro, durante la cobertura de Mediaset del nombramiento de León XIV. Instagram

También estuvo en Non Stop People, el canal de televisión de pago enfocado a una audiencia joven. Y, poco a poco, se fue haciendo un hueco en espacios de Mediaset, como El programa de Ana Rosa e Informativos Telecinco.

"Nunca me planteé salir en televisión, simplemente ha ocurrido y he tenido la fortuna de vivirlo desde muy pequeño", reconoce Álvaro, que de pequeño jugaba a ser reportero con una cámara de cartón que le hizo su padre.

Su auténtico bautismo profesional llegó durante la pandemia, cuando trabajó como reportero a pie de calle en uno de los momentos más exigentes (y duros) para la profesión.

Uno de los momentos más especiales llegó cuando padre e hijo coincidieron en directo. Fue David Cantero quien le dio paso desde el plató de Informativos Telecinco, una situación que recuerda con humor.

"Le llamé David. Ha sido el directo en el que más nervioso me ha puesto en mi vida", confesaba. De hecho, durante la pandemia, incluso llegaron a coincidir más por el pinganillo que en casa debido a las restricciones.

"Era una situación rarísima y la verdad que da muchísima ilusión trabajar con tu padre y que te dé paso. Nunca terminas de acostumbrarme", recordaba.

Así las cosas, Álvaro Berro sigue haciéndose fuerte en Cuatro, una cadena que está en pleno auge, mientras su padre emprendió una nueva etapa en RTVE tras su sonada salida de Mediaset.

"Está muy contento e ilusionado", dice. "Ahora está encantado en la radio y en la pública, después de muchos años. En ese impasse, que estuvo sin trabajar, le veía muchísimo".