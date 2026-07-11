El restaurante madrileño donde Pedro Ruiz es cliente habitual: "No hay nadie que no haya comido aquí y, da igual el día que sea, se llena siempre"

¿Qué tiene un humilde plato de patatas con huevos para haber conquistado los paladares más exigentes del planeta? Si paseas por la icónica Cava Baja, en pleno corazón del barrio de La Latina en Madrid, es imposible no sentir el magnetismo de un local que respira historia viva de España en cada uno de sus rincones.

Hablamos de un templo culinario donde los estrictos protocolos se quedan en la puerta y donde reyes, presidentes del gobierno, estrellas de Hollywood y vecinos del barrio han compartido la misma fascinación.

Este sábado, Telemadrid nos invita a adentrarnos en los secretos mejor guardados de este emblemático lugar con el estreno de la nueva y emotiva entrega de su aclamada serie documental Los sabores de la memoria.

El programa, producido por El Rugido en colaboración con la prestigiosa Academia Madrileña de Gastronomía, rinde un merecido y necesario tributo a Lucio Blázquez.

A sus más de 90 años, el alma máter de Casa Lucio trasciende la figura del tabernero tradicional para erigirse como un auténtico cronista de nuestra época.

El carisma inigualable de Lucio no se puede explicar solo con recetas; hay que vivirlo a través de las historias de sus mesas. Así lo relatan algunos de sus comensales más ilustres y asiduos, que no han dudado en participar en este sentido homenaje televisivo.

Entre ellos destaca el polifacético artista y comunicador Pedro Ruiz, amigo íntimo del hostelero, quien desgrana con su particular e inteligente mirada la arrolladora personalidad de Lucio.

Telemadrid viaja a la historia viva de nuestra cocina con el homenaje a Lucio en 'Los sabores de la memoria' Daniel Verdú

"No hay nadie que no haya comido aquí y, da igual el día que sea, se llena siempre", reflexiona Ruiz sobre un éxito incombustible que desafía el paso del tiempo y sobrevive a todas las modas gastronómicas efímeras.

Pero Pedro Ruiz no es el único rostro conocido en este viaje sensorial. El documental, que cuenta con una impecable factura visual cinematográfica que apela directamente al corazón, reúne a voces de excepción que revelan anécdotas inolvidables.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, analiza el profundo impacto de Casa Lucio como un baluarte institucional de la hospitalidad madrileña.

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid y productor de cine, saca a la luz divertidas e íntimas vivencias compartidas entre esos míticos manteles; mientras que el prestigioso pintor Cristóbal Toral aporta el lienzo emocional, desgranando la magia y el costumbrismo que envuelven a este rincón del Madrid de los Austrias.

Enrique Cerezo y Lucio, en 'Los sabores de la memoria' 'Los sabores de la memoria'

El episodio promete atrapar al espectador con imágenes de archivo que demuestran cómo sus célebres huevos estrellados se convirtieron en el mayor imán gastronómico de la capital, logrando poner de acuerdo a las figuras más antagónicas del país.

Resulta imposible olvidar pasajes históricos acontecidos entre sus paredes, como aquella mítica cena informal donde el Rey emérito, Don Juan Carlos I, compartió charla y mantel, sin florituras ni etiquetas, con los presidentes de la democracia: Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Todos sentados en el centro del comedor principal, disfrutando como unos clientes más.

Como bien señalan desde la producción del formato, "la cocina es memoria, es el recuerdo de una velada irrepetible". Este fin de semana, la audiencia tiene una cita ineludible frente a la pantalla para saborear el legado de un hombre que convirtió la hostelería en el arte de hacer sentir a cualquiera, sea un monarca internacional o un transeúnte del barrio, como en el salón de su propia casa.