Karlos Arguiñano, chef: "Las empanadillas no se hacen solo con 250 g de carne, añade 1 cebolla y 20 g de uvas pasas"

Las empanadillas son una de las recetas tradicionales que nunca pasan de moda. Fáciles de preparar, económicas y muy versátiles, sirven tanto para una comida rápida como para un aperitivo o una cena informal.

Aunque el relleno de atún o de carne son de los más populares, cada cocinero tiene su propio truco para conseguir que queden mucho más jugosas y llenas de sabor.

Uno de los que mejor domina este plato es Karlos Arguiñano, que propone una versión casera en la que el secreto no está únicamente en la carne picada.

Empanadillas. iStock

El cocinero vasco añade una cebolla bien pochada y 20 gramos de uvas pasas, un ingrediente que sorprende a muchos, pero que aporta un ligero toque dulce para equilibrar el sabor del conjunto.

A ello suma un chorrito de salsa de soja, que potencia el gusto de la carne y convierte un relleno sencillo en uno mucho más aromático.

Para elaborar la receta se necesitan obleas de empanadilla, carne picada, uvas pasas, cebolla, ajo, huevos, soja, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta negra y perejil.

El primer paso consiste en poner las pasas a remojo en un bol con agua tibia. Al mismo tiempo, en un cazo, pon agua con una pizca de sal, introduce el huevo y hiérvelo durante 10 minutos.

Empanadillas Shutterstock

A continuación, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Pica los ajos, la cebolleta e introduce las hortalizas en la sartén hasta que se pochen un rato durante 8-10 minutos. Después incorpora la carne picada y rehoga. Salpimenta y deja que se vaya cocinando.

Apaga el fuego, pica el huevo y añádelo. Agrega las pasas y la salsa de soja. Espolvorea con perejil picado y mezcla bien.

Ahora es el momento de pasar todo a una fuente y dejar que se atempere.

Por último, solo falta que rellenes las obleas de carne y las selles con ayuda de un tenedor. Coloca las empanadillas en una bandeja de horno forrada de papel de hornear. Bate el otro huevo y pinta las empanadillas con ayuda de un pincel y hornea a 220º durante 12 minutos, o hasta que estén bien doradas y crujientes.

El resultado son unas empanadillas con el relleno especialmente jugoso, donde el dulzor de las pasas contrasta con la intensidad de la carne y el toque salino de la soja. Una receta sencilla y perfecta para preparar en familia con una elaboración llena de sabor.