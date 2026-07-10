Mediaset, a por todas en la guerra por 'Pasapalabra': ultima los trámites para recuperar la titularidad de la marca

Mediaset ha decidido redoblar la ofensiva por Pasapalabra, el concurso que perdió después de que el Tribunal Supremo ordenara a Telecinco cesar su emisión en octubre de 2019 tras una demanda histórica de ITV.

El anuncio de la demanda que MC&F presentará de forma inminente contra Atresmedia por AlaZ, la nueva prueba final de Pasapalabra, no será la única medida adoptada por el grupo de Fuencarral, que tiene entre ceja y ceja traer de vuelta el concurso a su parrilla.

Y es que, ahora, sale una nueva y desconocida pelea por la marca. Hace 4 años, Mediaset solicitó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) recuperar la titularidad de Pasapalabra.

Según explicó la cadena este jueves a un reducido grupo de medios, entre ellos EL ESPAÑOL, los trámites están "muy avanzados" y la compañía estaría "a punto" de recuperar la titularidad de la marca comercial.

Si prospera la solicitud, la marca Pasapalabra pasaría a ser propiedad de Mediaset Italia. El grupo sostiene que fue precisamente su filial italiana la que acuñó el término Passa parola para dar nombre a todo el programa.

La compañía recuerda que dicha expresión surgió de la propia mecánica de 21x100, la primera versión de El Rosco, cuando los concursantes dejaban una definición pendiente para pasar a la siguiente.

Si logra recuperar la marca Pasapalabra, Mediaset asegura que podría utilizar ese nombre para el nuevo concurso que prepara en torno a El Rosco después de adquirir sus derechos mediante el acuerdo que Alessandro Salem cerró hace año y medio con MC&F, supeditado a una sentencia favorable.

. Fran González, ganador de un bote de 1.542.000 euros en el 'Pasapalabra' de Telecinco. Mediaset España

En ese caso, Antena 3 podría seguir emitiendo el mismo concurso, porque es propiedad de ITV, aunque no podría llamarlo Pasapalabra.

Demanda contra Atresmedia

Como se decía, la batalla judicial por Pasapalabra se ha recrudecido este jueves después de que Mediaset anunciara medidas legales contra Atresmedia y la productora ITV por la emisión de AlaZ, la prueba que ha sustituido a El Rosco tras el fallo del Tribunal Supremo.

Será la productora holandesa MC&F la que iniciará los trámites, con el apoyo de Mediaset. Todo ello después de que el grupo de Fuencarral hiciese valer una cláusula contemplada en el acuerdo por el que adquirió los derechos de El Rosco.

El acuerdo establece que MC&F deberá actuar si considera que Atresmedia e ITV han puesto en marcha una prueba que entra en conflicto con los derechos adquiridos por Mediaset.

De hecho, Mediaset ya prepara un concurso que incluirá a El Rosco "como elemento final y principal", si bien los juegos previos tendrán que ser necesariamente diferentes si no se quiere entrar en nuevos problemas legales con ITV.

Javier Alonso en 'AlaZ', la nueva prueba final de 'Pasapalabra'. Atresmedia

Mediaset considera que existen "insalvables similitudes" entre AlaZ, el formato de la televisión suiza que Atresmedia adquirió para adaptarlo a Pasapalabra, y El Rosco.

Aunque AlaZ introduce varios cambios -desaparece el elemento circular del rosco y la mecánica incorpora varios giros-, la compañía de Fuencarral estima que la prueba se parece más a El Rosco que al programa DallAZeta.

De hecho, Mediaset recuerda que el fallo del alto tribunal prohíbe la difusión de "todo programa de televisión u obra audiovisual que contenga un juego basado en dicho formato".

Si un juez acuerda medidas cautelares, Antena 3 podría verse obligada a retirar AlaZ como prueba final de Pasapalabra mientras se resuelve el litigio. Todo ello, siempre que prospere el nuevo procedimiento judicial.