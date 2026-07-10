'Tu cara me suena', sin miedo al fútbol: las diferentes estrategias de Antena 3 y Telecinco ante el 'tsunami' del Mundial

El presentador de 'Tu cara me suena' Manel Fuentes y Lamine Yamal, jugador de la Selección Española. Atresmedia y Reuters

España se juega este viernes el pase a semifinales del Mundial, algo que solo ha conseguido una vez en este torneo, en 2010, cuando levantó el trofeo en Sudáfrica.

Los de Luis de la Fuente se enfrentarán a la selección de Bélgica en un partido que se jugará a partir de las 21:00 horas (horario peninsular) en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

La 1 de RTVE retransmitirá en abierto nuevamente el choque, mientras que DAZN lo hará en la televisión de pago.

La cadena pública sabe que la expectación es máxima y que el partido volverá a registrar unas audiencias impresionantes. De hecho, las cifras han ido en aumento a medida que España ha ido avanzando en la competición.

Por ejemplo, la eliminatoria de octavos contra Portugal fue vista por 12,7 millones de espectadores —el dato engloba a La 1, Teledeporte y DAZN—, cinco millones más que lo que obtuvo el debut contra Cabo Verde. Y firmó un 75,2% de share, 10 puntos más.

La 1 viene de firmar este jueves un arrollador 50% de cuota y más de seis millones de espectadores con el triunfo de Francia ante Marruecos. Por eso, acompañará la cita de España con una programación especial antes y después del encuentro.

La cadena arrancará a las 18:30 horas la previa. El programa Camino a Nueva York se extenderá hasta el inicio del España-Bélgica.

Mikel Merino celebra su gol contra Portugal. EFE

Después, y teniendo en cuenta que no haya prórroga y penaltis, el post se irá hasta las 00:10, que será cuando empiece La Revuelta de Broncano.

En el caso de que España supere a Bélgica, el siguiente partido será el próximo martes ante la Francia de Mbappé, también a las 21:00 horas.

Descanso para '¡De viernes!'

Pues bien, Antena 3 y Telecinco han optado por diferentes estrategias ante el tsunami que se espera con el fútbol.

Por un lado, la cadena de Atresmedia mantiene su hoja de ruta al ofrecer Tu cara me suena, uno de sus buques insignia. Así lo confirmó Tinet Rubira, el máximo responsable del talent de Gestmusic, y así se contempla en su programación.

De hecho, el programa celebra su segunda semifinal en directo, que determinará qué tres concursantes acompañarán a J Kbello en la gran final del próximo viernes 17.

No obstante, todo apunta a que Tu cara me suena no comenzará hasta pasadas las 23:00 horas para no chocar frontalmente contra el España-Bélgica. Eso sí, el programa se arriesga a que el partido tenga que irse más allá de los 90 minutos reglamentarios en caso de empate.

Manel Fuentes, en el centro, junto al jurado de 'Tu cara me suena', Àngel Llàcer, Lolita, Chenoa y Florentino Fernández. Atresmedia

Al tratarse de una gala en directo, aplazarla supondría importantes dificultades de coordinación, tanto para el equipo técnico como para los propios artistas, que podrían tener ya comprometidas sus agendas en los próximos días.

Por otro lado, Telecinco ha preferido dar descanso a ¡De viernes!. En su lugar, ofrecerá un refrito con los mejores momentos del programa de corazón presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona que llevará por título ¡De viernes! Lo mejor.

El objetivo no es otro que proteger el formato de Mandarina y evitar que firme un mínimo histórico de audiencia, además de reservar las exclusivas y entrevistas para una noche con mayor potencial, ya que este viernes el protagonismo televisivo recaerá claramente en el fútbol.

Con un España-Bélgica que apunta a convertirse en uno de los eventos televisivos del año, las cadenas han optado por estrategias muy distintas para minimizar el impacto del fútbol.