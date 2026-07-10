Atresmedia se defiende de las acusaciones de Mediaset por 'Pasapalabra': "El formato 'AlaZ' no se basa en 'El Rosco"

La guerra judicial y mediática en torno a Pasapalabra suma un nuevo capítulo. Un día después de que trascendiera que MC&F, con el apoyo de Mediaset, emprenderá medidas legales contra Antena 3 por AlaZ, Atresmedia ha lanzado un contundente comunicado en el que defiende la legalidad de su actuación.

El grupo audiovisual sostiene que ha cumplido "escrupulosamente" la sentencia que obligó a retirar El Rosco y niega que su sustituto, AlaZ, sea una copia del formato.

La compañía rompe así su silencio para fijar su posición en un conflicto que continúa enfrentando a los dos grandes grupos audiovisuales de España.

Lejos de limitarse a negar las acusaciones, Atresmedia desarrolla una defensa jurídica y creativa de la nueva prueba, insistiendo en que se trata de un formato completamente distinto y respaldado por una licencia internacional.

En primer lugar, el grupo recuerda que la resolución judicial ya ha sido ejecutada de manera voluntaria. Según explica, la emisión de El Rosco cesó en cumplimiento de la sentencia y también se han atendido el resto de obligaciones impuestas por el tribunal, entre ellas la consignación de la indemnización correspondiente.

Con ello, Atresmedia pretende zanjar cualquier duda sobre el cumplimiento de las decisiones judiciales derivadas del litigio.

El principal argumento de su defensa gira, sin embargo, alrededor de AlaZ. La empresa sostiene que la nueva prueba no nace como una adaptación de El Rosco, sino que procede de un formato independiente denominado DallAZetA, propiedad de la productora suiza RSI.

La existencia de esa licencia, aseguran, constituye una prueba determinante de que la mecánica final de Pasapalabra responde a un desarrollo original y no a una recreación del formato cuya explotación originó el conflicto judicial.

Atresmedia enumera además una larga lista de diferencias entre ambos juegos para reforzar esa idea. La más evidente, sostiene, es la desaparición del tradicional círculo gráfico que caracterizaba a El Rosco y que, según recuerda, fue considerado por el Tribunal Supremo como uno de sus elementos más distintivos.

A ello añade otros cambios significativos. Los concursantes aparecen ahora situados dentro de una especie de cabina; el tiempo disponible para completar la prueba pasa a ser de 110 segundos; las definiciones obligan a completar palabras con letras ausentes, reduciendo la posibilidad de respuestas ambiguas; los participantes cuentan con la opción de solicitar una pista a cambio de perder tiempo.

Además, pueden elegir si desean responder siguiendo el orden del abecedario de la A a la Z o en sentido inverso. Incluso el propio nombre de la prueba, AlaZ, busca, según la empresa, alejarse deliberadamente de la denominación anterior.

Pero el comunicado va más allá de la comparación entre ambos formatos. Atresmedia acusa implícitamente a Mediaset y a MC&F de intentar apropiarse de elementos que considera comunes a cualquier concurso televisivo.

En este sentido, afirma que sería un precedente sin comparación permitir que una empresa monopolice un juego basado en el abecedario disputado entre dos concursantes.

La compañía recuerda que las ideas, los estilos o las mecánicas genéricas de un programa no son susceptibles de protección por derechos de propiedad intelectual y sostiene que aspectos como la competición entre dos participantes, la existencia de un límite de tiempo, la utilización de colores o la tensión propia de una final forman parte del lenguaje habitual de este tipo de formatos.

También rechaza que elementos como el uso de los colores azul y naranja o la presencia de dos concursantes enfrentados puedan considerarse exclusivos de El Rosco. A juicio del grupo audiovisual, se trata de convenciones propias del género y de recursos que ya existían en Pasapalabra con independencia de la prueba final.

En ese mismo sentido, Atresmedia reivindica la identidad propia del concurso. Recuerda que aspectos como el duelo por el bote, la acumulación de tiempo o la participación de famosos acompañando a concursantes anónimos pertenecen al universo de Pasapalabra desde hace más de dos décadas y no fueron creados por MC&F.

Incluso señala que el formato original del que nació El Rosco, denominado 21x100, presentaba una estructura muy diferente, sin bote acumulado ni enfrentamiento final.

El grupo concluye defendiendo que Pasapalabra mantiene intacta su personalidad pese a la sustitución de su prueba más emblemática. A su juicio, cualquier mecánica que se incorpore al programa heredará inevitablemente su ritmo, su estética y su funcionamiento general, algo que explica las similitudes señaladas por sus detractores.

Con este comunicado, Atresmedia deja claro que no está dispuesta a ceder terreno en una disputa que, lejos de apagarse tras la sentencia, continúa librándose tanto en los tribunales como en el terreno de la opinión pública.

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