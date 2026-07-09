Mediaset anuncia que MC&F demandará a Antena 3 ante las "insalvables similitudes" entre AlaZ y El Rosco de 'Pasapalabra'

La batalla judicial por Pasapalabra encara un nuevo capítulo. Mediaset y MC&F no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados después de que Antena 3 lanzara AlaZ como la nueva prueba final del concurso en sustitución de El Rosco.

Lo hizo después de que el Tribunal Supremo confirmara el 21 de mayo la sentencia que obligaba a Atresmedia a cesar la prueba estrella del concurso.

La resolución judicial reconocía que la prueba tiene autoría propia y que pertenece a la compañía holandesa MC&F y no a la británica ITV, dueña de Pasapalabra.

Tras acatar la sentencia, Atresmedia e ITV optaron por buscar una alternativa para sustituir El Rosco.

Para ello compraron los derechos de DallAZetA, un concurso que se emitió años atrás en Radiotelevisione svizzera (RSI), un canal suizo que emite en italiano, y lo adaptaron como nueva prueba final.

Como ya se explicó en estas líneas, AlaZ mantiene la esencia del formato porque los concursantes tienen que resolver las palabras que se les pide tras escuchar las definiciones de Roberto Leal.

La prueba no solo introducía novedades visuales — las 25 letras del abecedario se disponen de forma horizontal, en orden, de la A la Z, o al revés—, sino que la mecánica introducía otros giros que aumentaban la emoción.

Por otro lado, el mismo día que se conocía la resolución del Supremo, trascendía que Mediaset se había hecho con los derechos de El Rosco.

Javier Alonso en 'AlaZ', la nueva prueba final de 'Pasapalabra'. Atresmedia

El acuerdo con MC&F, firmado hace año y medio e impulsado por Alessandro Salem, estaba supeditado a un fallo favorable, como así ocurrió.

Pocos días después, el 27 de mayo, el grupo de Fuencarral confirmaba que empezaba a preparar un concurso con El Rosco. "Mediaset España comienza a preparar un nuevo programa que incluirá El Rosco como elemento final y principal", anunció.

Pues bien, tres semanas después del estreno de AlaZ, Mediaset ha anunciado que hará valer la cláusula que tiene con MC&F, que ejerce como licenciataria de la prueba, para emprender acciones legales contra ITV y Atresmedia, ante las "insalvables similitudes" que existen entre AlaZ y El Rosco de Pasapalabra.

Así lo ha comunicado el grupo de Fuencarral a un reducido grupo de medios, entre los que se encontraba EL ESPAÑOL, este jueves, 9 de julio.

Parecidos con 'El Rosco'

Mediaset sostiene que AlaZ presenta muchas más semejanzas con El Rosco que con el formato de la televisión suiza, en el que participa un único concursante y realiza el recorrido de forma bidireccional, primero de la A a la Z y después en sentido inverso, de la Z a la A.

El grupo también incide en que a nivel visual AlaZ se parece más a El Rosco que a DallaZeta, pese a haber eliminado la figura geométrica del rosco.

Para defender su postura, Mediaset se apoya en la resolución que obligó a Antena 3 a retirar El Rosco de su programación. El fallo judicial reconoce que esta prueba tiene una identidad propia y define sus elementos esenciales.

La resolución identifica como elementos esenciales un duelo entre concursantes, preguntas asociadas a las letras del abecedario, un tiempo limitado y una dinámica que permite dejar respuestas pendientes para retomarlas posteriormente.

Rosa Rodríguez, en el momento exacto de resolver la última definición del Rosco de 'Pasapalabra'. Atresmedia

La resolución señala que "El Rosco consiste en un juego de preguntas de conocimientos generales para un concurso de televisión que requiere de dos (o más) contendientes que compitan para responder a un número determinado de preguntas".

Además, destaca que "los concursantes compiten uno contra otro" y que, desde el punto de vista visual, la prueba se caracteriza porque "el abecedario que sirve de guía a las respuestas se superpone en la pantalla en forma circular, como un anillo o 'rosco' luminoso".

El fallo también describe otros elementos de la mecánica, como el sistema de colores asociados a los aciertos, los errores y las preguntas pendientes, así como la gestión del tiempo disponible para completar la prueba final.

La sentencia concluye que "la emisión por la demandada o cualquier sociedad de su grupo Atresmedia de un programa de televisión u obra audiovisual que contenga un juego basado en dicho formato, así como cualquier acto de reproducción, distribución o comunicación pública del mismo, supone una infracción de dichos derechos de propiedad intelectual".

En consecuencia, si este nuevo procedimiento judicial prospera y un juez acuerda medidas cautelares, Antena 3 podría verse obligada a retirar AlaZ como prueba final de Pasapalabra mientras se resuelve el litigio.