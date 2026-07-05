El restaurante madrileño donde Marta Hazas es cliente habitual: "Tiene una buena carta y se puede tomar una copa hasta tarde"

Madrid es una ciudad que nunca deja de sorprender a los amantes de la gastronomía. Desde tabernas centenarias hasta locales de cocina de autor, la capital ofrece propuestas para todos los gustos.

Entre algunos rincones reconocidos se encuentra El Rollo Ocho, un restaurante al que la actriz Marta Hazas suele acudir siempre que tiene ocasión.

Ubicado muy cerca del barrio de La Latina, este establecimiento se ha convertido en uno de sus refugios gastronómicos después de las funciones del teatro. La intérprete destaca especialmente su ambiente relajado y la posibilidad de alargar la velada.

"Tiene una buena carta y se puede tomar una copa. Además, cierra tarde y me gusta pasearme por allí al terminar en el teatro", ha explicado en la Guía Repsol. Un local que combina cocina mediterránea con un ambiente informal y una amplia selección de vinos y cócteles.

Precisamente esa combinación de buena gastronomía, ambiente desenfadado y horarios amplios ha convertido a este restaurante en uno de los locales de referencia de la zona. En Google cuenta con buenas y extensas valoraciones que destacan su entorno.

A ello se suma una cuidada bodega y una carta de cócteles ideales para probar.

Entre sus propuestas destacan los huevos rotos, las croquetas caseras, el steak tartar, las carnes a la parrilla o diferentes arroces, además de una amplia selección de ensaladas y entrantes.

Frecuentado tanto pormadrileños como por actores, músicos y profesionales del mundo de la cultura, el restaurante mantiene una atmósfera tranquila que invita a quedarse después de la cena a tomarse una copa .

Sin embargo, Rollo Ocho no es el único establecimiento que figura entre sus recomendaciones. Para quienes buscan una buena hamburguesa, Marta Hazas también menciona La Fragua de Sebín, situado junto a la Plaza del Dos de Mayo.

Aunque reconoce que "no suelo frecuentar sitios de comida rápida", admite que hace una excepción con este restaurante porque, según asegura, "se come una hamburguesa bien hecha", convirtiéndolo en una de sus direcciones imprescindibles cuando le apetece darse un capricho.

Camarero realizando un café. Istock

Otra de sus paradas habituales es Café Murillo, situado cerca del Museo Del Prado. La actriz valora especialmente su decoración clásica y el ambiente que conserva desde hace décadas.

"Es un lugar precioso que conserva la barra y los suelos retro", explica sobre este emblemático café, ideal tanto para desayunar como para disfrutar de una comida tranquila o una merienda después de visitar uno de los principales museos de la capital.