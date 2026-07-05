La playa donde descansa Raquel Sánchez Silva: 250 m de arena muy fina, aguas cristalinas y con los mejores atardeceres

Raquel Sánchez Silva y una playa cerca de Aldán. iStock / GTRES

Raquel Sánchez Silva está de vuelta en televisión con una nueva edición de Maestros de la Costura Celebrity en RTVE.

Pero, lejos de los platós y de los focos, la popular presentadora ha encontrado en la costa gallega su refugio personal.

La de Plasencia eligió en el pasado un enclave discreto para desconectar y recargar pilas. Hablamos de una pequeña playa situada en la ría de Aldán, en el corazón de las Rías Baixas, y que tiene por nombre Areacova.

Enmarcada en la Costa de la Vela, en el punto más occidental de la península del Morrazo, esta zona es uno de los secretos mejor guardados del litoral gallego.

De hecho, muchos conocen este enclave como el 'Caribe gallego' por la intensidad turquesa de sus aguas y su sorprendente calma.

La playa de Areacova está aproximadamente a 25-30 minutos en coche desde la ciudad de Pontevedra, si bien en verano, el tiempo puede alargarse un poco.

La playa apenas alcanza los 250 metros de longitud, pero lo compensa su impresionante entorno.

Playa de Areacova Turismo Rias Baixas.

Está resguardada por el Bosque Encantado de Aldán, un espacio natural que alberga algunas de las especies más características del bosque gallego, como carballos, laureles y eucaliptos.

A diferencia de otras playas atlánticas más expuestas, aquí el mar se muestra manso, transparente y casi inmóvil. O en otras palabras: parece una piscina natural.

Se trata, por lo tanto, de un escenario perfecto tanto para el baño tranquilo como para poder realizar actividades como el paddle surf.

Pero si hay un momento que termina enamorando a todo aquel que visita esta playa, ese es el atardecer.

Cuando el sol comienza a caer, la luz transforma la ría en una paleta de dorados, naranjas y violetas.

La estampa es preciosa. Con las Islas Cíes al fondo, las siluetas de las bateas flotantes y los barcos de pesca completan una imagen digna de postal.

Enclave pesquero

La playa se encuentra en Cangas do Morrazo. A pocos minutos se sitúa el puerto de Aldán, un pequeño enclave pesquero donde se puede disfrutar de la gastronomía local basada en mariscos frescos y pescados recién capturados.

Como curiosidad, Areacova forma parte de un pequeño trío de arenales conectados a pie durante la marea baja junto a la Playa de Menduiña y la Playa de Francón.

Puerto de Aldán. Turismo Rias Baixas

Cuando la marea está baja, se puede caminar entre ellas como si fuera una sola continúa, algo muy poco habitual en las Rías Baixas.

Más allá de este entorno familiar y discreto, Raquel Sánchez Silva también ha apostado por desconectar fuera de España.

Años atrás lo hizo en Japón, donde recorrió zonas como Tokio y las islas de Okinawa, conocidas por sus aguas cristalinas. Mallorca y Formentera han sido otros de sus destinos.