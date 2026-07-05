Droga, abusos y suicidio: el terror oculto de la serie 'La casa de la pradera' que censurará la nueva adaptación de Netflix

'La casa de la Pradera' se emitió en Estados Unidos de 1974 a 1984. GTRES

Muchos de quienes ya peinan canas, los espectadores de la Generación X, pasaron muchas tardes de su infancia pegados a la pantalla, atentos a las aventuras de la familia Ingalls.

En una época sin redes sociales ni plataformas de streaming, cada episodio de La casa de la pradera (Little House on the Prairie) lograba la hazaña de reunir a entre 15 y 20 millones de personas simultáneamente frente al televisor. Era un ritual de cita obligada. Y no solo en el continente americano: también en España.

La serie, que se emitió en Estados Unidos, -su país de origen-, en la cadena NBC entre 1974 y 1984, llegó a nuestro país un año más tarde de su estreno, en 1975, a través de TVE.

Fue así cómo se convirtió en una de las series familiares más populares de los años 70 y 80. No había sobremesa de domingo en la que no estuvieran todos, padres e hijos, anclados a la tele.

Ahora, la nostalgia está a punto de reactivarse: Netflix estrena una nueva adaptación el próximo 9 de julio, inspirada una vez más en los clásicos libros infantiles de Laura Ingalls Wilder.

Sin embargo, quienes esperen revivir el desgarrador drama de la producción original se llevarán una sorpresa.

La versión de la plataforma promete ser mucho más fiel al tono familiar, dulce y entrañable de las novelas originales, esquivando deliberadamente la vertiente sombría y, en ocasiones, próxima al cine de terror que caracterizó a su predecesora.

La cara oculta de Walnut Grove: un oasis de crueldad

Aunque el inconsciente colectivo y su famosa sintonía de apertura evoquen una pradera idílica llena de aparente pureza, la realidad de la serie era notablemente más turbia.

Y es que, detrás de los concursos de repostería y las travesuras escolares de los hijos del matrimonio protagonizado por Michael Landon y Melissa Gilbert, la producción de la NBC abordó temas de una dureza extrema que hoy congelarían la sonrisa de cualquier espectador desprevenido.

La serie que muchos recordamos como la de la familia perfecta y amorosa que vivía en el corazón más rural de Estados Unidos narra episodios tan duros como el abuso infantil, la violencia doméstica, el asesinato, las violaciones y la drogadicción, incluyendo tramas explícitas sobre la adicción a la morfina.

El listado de temas escabrosos no queda ahí. La producción original también hablaba del suicidio, los problemas de salud mental, las enfermedades como el cáncer, los embarazos de alto riesgo y la muerte de niños pequeños.

Un cóctel melodramático que no mermó, en absoluto, su éxito; al contrario, la consagró. Se emitió en más de 100 países y, curiosamente, a día de hoy, su vigencia es tan asombrosa como real: en 2025, Nielsen Media Research la declaró uno de los programas más vistos en streaming.

Sí, el público de nuestros días sigue enganchadísimo a las desgracias de Walnut Grove. Y es que, ya se sabe: poderoso tirón tiene la desdicha ajena.

La serie 'La casa de la pradera' se emitió en los años 70 y 80 en más de 100 países de todo el mundo. GTRES

Capítulos que dejaron en 'shock' a una generación

Para los expertos y los fans más acérrimos, la serie cruzó con frecuencia la línea del drama histórico para adentrarse directamente en las convenciones del género de suspense.

Cabe recordar que en las últimas temporadas de la serie, su representación de temas impactantes comenzó a desviarse hacia tramas escalofriantes.

Para quienes pertenecen a la Generación X, el capítulo titulado Sylvia es uno de los episodios más sórdidos de la serie. Una entrega doble y particularmente sombría de la séptima temporada que mostraba a una chica de 15 años siendo secuestrada por un hombre enmascarado.

En ella, se sugiere que sufre una agresión sexual y queda embarazada. Tras ser violada, la joven es humillada por su entorno, incluido su propio padre, quien la rechaza y la castiga, y muere en un accidente al intentar escapar de su agresor.

Elizabeth Erwin, cocreadora y editora de Horror Homeroom -una web que analiza obras de terror a través de la teoría crítica-, escribió recientemente un artículo sobre este episodio en particular, en el que argumentaba que "su premisa es propia de una película de terror" y que "combina elementos de diversos subgéneros, sobre todo del giallo italiano y del slasher".

La adaptación de 'La casa de la pradera' llega a Netflix el próximo 9 de julio. GTRES

La salvaje vida del Oeste

Otro de los momentos más perturbadores de la serie ocurrió en la sexta temporada. Un incendio provocado en la Escuela para Ciegos se cobra la vida de Alice (amiga de Mary Ingalls) y de su bebé, Adam Jr.

El bebé en cuestión es uno de los personajes principales, por lo que no dejaría de ser un tema polémico si se emitiera en nuestros días.

Mención aparte merece Home Again, el episodio de la novena temporada en el que la serie aborda de forma hiperrealista el problema de las drogas cuando Albert regresa con una severa adicción a la morfina.

Para ayudarlo, Charles se lo lleva al campo para obligarlo a pasar por un crudo síndrome de abstinencia, dando lugar a desgarradoras escenas de alucinaciones, vómitos, gritos de dolor y agresiones físicas hacia su propio padre que marcaron un punto de inflexión por su crudeza visual.

Lo cierto es que la vida en Estados Unidos no fue fácil a finales del siglo XIX. Las historias de la expansión estadounidense y la vida en la frontera estuvieron llenas de violencia y adversidades. La justicia por mano propia, el aislamiento, las enfermedades, la mortalidad infantil o el riesgo de morir al dar a luz estaban a la orden del día.

Parece lógico, pues, que la serie original retratara las dificultades a las que tuvieron que enfrentarse los colonos que se aventuraban hacia el Oeste en torno a 1870, cuando se data el escenario de la producción.

Michael Landon fue protagonista, productor y director de la mítica serie 'La casa de la pradera'. GTRES

Los traumas de infancia de Michael Landon

Además, cabe hacer un inciso: detrás de las cámaras, la dureza también era real. El propio Michael Landon sufría las secuelas emocionales de una infancia difícil y volcó muchas de sus propias pesadillas y ansiedades en los guiones de la serie.

Esto explica por qué convirtió a Walnut Grove en un lugar donde la tragedia siempre acechaba a la vuelta de la esquina.

La infancia del actor y director fue un infierno doméstico marcado por una madre violenta y psicológicamente inestable que intentaba suicidarse con frecuencia y lo maltrataba —llegando a perseguirlo con un cuchillo o a rezar para que Dios lo matara—, un padre ausente que nunca lo protegió y un severo acoso escolar de tintes antisemitas.

El estrés crónico le provocó enuresis (se hacía pis en la cama) hasta la adolescencia, un problema que su madre castigaba humillándolo públicamente al colgar las sábanas mojadas en la ventana para que las viera todo el vecindario.

En definitiva, un cúmulo de traumas y soledad que el actor canalizó años después en su obra más aclamada, creando ficciones idílicas como La casa de la pradera para regalarse a sí mismo la familia perfecta que la vida real le negó.

Michael Landon fue el creador de 'La casa de la pradera'. GTRES

Tramas ficticias

A día de hoy, bajo la lupa del análisis, a muchos aún les cuesta entender por qué la serie fue tan macabra en su relato.

La pregunta de por qué la serie era tan oscura en comparación con los libros tiene su respuesta no solo en la historia personal de Landon: también en las exigencias de la industria televisiva de la época.

Mientras que los libros de Laura Ingalls Wilder suavizaban los peligros de la frontera del siglo XIX para adaptarlos a lectores jóvenes, ocultando, por ejemplo, que la verdadera Laura perdió a un bebé a los 27 días de nacer, la televisión hizo exactamente lo contrario.

Aumentar el peligro y la tragedia era, simplemente, una necesidad comercial. Para enganchar a una audiencia multigeneracional, los guionistas añadieron tramas completamente ficticias y giros morbosos que jamás ocurrieron en la vida real.

Netflix estrenará la adaptación de 'La casa de la pradera' el próximo 9 de julio. GTRES

Netflix y la nueva pradera: más historia

La nueva producción de Netflix, comandada por la creadora Rebecca Sonnenshine, dejará atrás el gore psicológico para abrazar la calidez del vínculo familiar y una mayor rigurosidad histórica.

Además de recuperar el espíritu 'sano' de las novelas, la adaptación da un paso al frente en inclusión y reparación histórica.

En colaboración con Robert Warrior, profesor de literatura y cultura estadounidense, la serie integrará de forma orgánica y respetuosa la perspectiva de los nativos americanos mediante personajes bien desarrollados, corrigiendo uno de los grandes vacíos de las versiones anteriores.

La próxima semana se desvelará si esta nueva mirada, libre de traumas infantiles y adicciones a la morfina, logra cautivar a las nuevas generaciones con la misma fuerza con la que la versión original. Una que marcó a fuego la memoria de sus padres, décadas antes del fenómeno global de las series en streaming, como La Casa de Papel o El Juego del Calamar. No exentas ambas, casualmente, de una feroz estructura dramática.