Alberto, hijo de Carlos Herrera: "El apellido no me ha pesado en la vida, me ha impulsado. He tenido unos privilegios únicos"

Alberto Herrera se ha convertido en una de las voces emergentes y con más proyección de la radio española.

Hijo del veterano comunicador Carlos Herrera y de la periodista Mariló Montero, el joven locutor (33 años) ha ido construyendo su carrera mientras comparte cada mañana micrófono con su padre en la Cadena COPE.

Lejos de renegar de su apellido, Alberto siempre ha reivindicado la influencia positiva que ha tenido en su trayectoria, reconociendo abiertamente las oportunidades que le ha brindado formar parte de una de las familias más conocidas de la comunicación en nuestro país.

En una entrevista para el programa En Primicia, de Lara Siscar, padre e hijo repasaron su relación personal y profesional.

Carlos Herrera recordó cómo la vocación radiofónica de Alberto comenzó desde que era un niño. "Desde pequeño ha visto micrófonos en casa. Se grababa, jugaba a hacer cosas", explicaba. "Es inevitable, pero creo que tengo responsabilidad".

Una afirmación con la que coincidió plenamente su hijo. "Tiene toda la responsabilidad de que me dedique a la radio", confirmaba. "Sabía que el bicho de la radio entraría por algún poro de su piel", añadía el presentador de Herrera en COPE.

Pese a compartir profesión y programa, Alberto reconocía que no recibía demasiados consejos directos. Y es que, el veterano periodista siempre ha considerado que "en la radio se aprende siendo autodidacta".

Alberto, de niño, junto a su padre, Carlos Herrera. Captura 'En Primicia'

Sin embargo, Alberto sí reveló algunas de las normas no escritas que su padre aplica con firmeza en las ondas. "No se puede decir 'compañero", contó entre risas. Ni tampoco utilizar la expresión "cuéntame" o arrancar una crónica con un simple "sí". "Te arranco la cabellera", bromeaba Carlos.

Sobre las inevitables comparaciones entre ambos, Alberto descartó competir con la figura de su padre, aprovechando para rendirle homenaje.

"Si me comparase con mi padre, tendría una vida frustrante y frustrada durante toda mi vida, porque es el mejor". Y agregó: "El estar más cerca de él te hace pensar que estás en el Real Madrid, en el Barcelona, o en el Betis".

Fue entonces cuando pronunció una de las reflexiones más comentada de la entrevista. "El apellido no me ha pesado en la vida, me ha impulsado. He tenido una suerte, unos privilegios y unas oportunidades únicas en la vida".

Alberto Herrera, Jorge Bustos y Carlos Herrera, las voces de las mañanas de COPE.

"Si no utilizo ese privilegio para hacer algo bueno y me centro en las cosas malas, apaga y vámonos", zanjaba.

Más allá de la radio, Alberto Herrera también desarrolla una intensa actividad empresarial. Gestiona el Grupo Herrera Crusset, un holding familiar dedicado a actividades de hostelería, la vivienda de lujo o la alimentación gourmet.

También fundó su propia agencia de marketing y comunicación, y ejerce como vicepresidente del Club Atlético Central, una entidad fundada en 2018 por un grupo de jóvenes empresarios y aficionados al deporte en Sevilla.

En el plano personal, Alberto contrajo matrimonio en octubre de 2024 con Blanca Llandres y, en marzo de 2026, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Marcos, consolidando una etapa marcada por el éxito profesional y la estabilidad personal.