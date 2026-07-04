El refugio de Nuria Roca y Juan del Val es un pueblo de 5.000 habitantes: "Me enamoré al llegar, me pareció un paraíso"

Nuria Roca y la sierra de Gredos de fondo en un montaje. iStock y Atresmedia.

Con la temporada televisiva ya terminada, Nuria Roca ha dado el pistoletazo de salida a sus vacaciones de verano para volver, con las pilas cargadas, en septiembre.

Tras meses al frente de La Roca, el programa que presenta en laSexta, y de la tertulia de El Hormiguero, en los que coincide con Juan del Val, volverá a encontrar el descanso en uno de sus lugares favoritos.

Hablamos de Candeleda, un municipio de apenas 5.000 habitantes situado en el Valle del Tiétar, al sur de la Sierra de Gredos, Ávila. Esta bonita localidad se ha convertido no solo en el refugio de los televisivos, sino en el lugar de encuentro familiar.

La pareja ha encontrado en este rincón abulense el escenario perfecto para desconectar junto a sus tres hijos, Juan, Pau y Olivia. De hecho, el flechazo fue inmediato.

"Yo me enamoro de un lugar y su energía, me quedo. Me ha pasado siempre. Y cuando llegué a Candeleda me pareció el lugar, un paraíso…", reconoció la presentadora en una entrevista a la revista Hola.

El trayecto en coche desde Madrid es asumible, pues tan solo se tarda dos horas. Después de más de un año entero buscando casas, hasta que a principios de 2025 Nuria Roca dio con esta vivienda que era propiedad de Javier Capitán, quien fuese presentador de El informal.

La pareja hizo una reforma integral de la construcción, de la que tan solo queda la estructura. Y, como han asegurado en varias ocasiones de forma pública, parte del dinero del Premio Planeta han contribuido a la remodelación.

Con una marcada inspiración rural, la casa sorprende por un interior de líneas contemporáneas y diseño vanguardista. Cuenta con un enorme salón, dividido en dos espacios; cinco dormitorios, seis cuartos de baño, un amplio jardín, piscina y unas privilegiadas vistas a la Sierra de Gredos.

El vínculo ha sido tan fuerte que incluso Nuria Roca ha llegado a imaginar su futuro. "Me encantaría vivir mi vejez aquí", ha dicho, dejando claro que Candeleda ya forma parte de su proyecto de vida.

Piscinas naturales

Candeleda, conocido por muchos como la "Andalucía de Ávila" gracias a su particular microclima, ofrece inviernos suaves y veranos agradables.

Su arquitectura, con sus casas tradicionales, balcones de madera adornados con flores y calles empedradas, junto a un entorno natural privilegiado, convierte a este pueblo en un lugar con un encanto especial al que siempre apetece volver.

Piscinas naturales de Candeleda. Ayuntamiento de Candeleda

Más allá de su casco antiguo, Candeleda cuenta también con otras edificaciones de gran relevancia histórica y cultural. Destacan la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XV, o la ermita de San Blas, enclavada en medio de la naturaleza.

Sus gargantas de agua cristalina, como la de Santa María, el Castro Celta de El Raso, el Santuario de Chilla o una gastronomía marcada por el pimentón con denominación de origen, el queso de cabra y los higos son otros de los atractivos de la localidad.