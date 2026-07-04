Hoy en Netflix: uno de los mayores éxitos de ciencia ficción y terror con capítulos de 40 minutos de duración

Si eres de los que disfrutan con las historias de invasiones extraterrestres, criaturas inquietantes y una tensión que no da tregua, Parasite: Los grises es una de las mejores opciones que puedes encontrar actualmente en Netflix.

La serie surcoreana, compuesta por seis episodios de entre 40 y 50 minutos, se ha consolidado como uno de los grandes éxitos recientes de ciencia ficción y terror en la plataforma.

Dirigida por Yeon Sang-Ho, responsable de la aclamada Train to Busan, la ficción adapta libremente el célebre manga Parasyte de Hitoshi Iwaaki, ampliando su universo con una historia completamente nueva.

En el rodaje de la serie 'Parasyte' Netflix

A diferencia del manga original centrado en Japón, esta serie se ambienta en Corea del Sur y presenta personajes e investigaciones totalmente nuevos.

La trama comienza cuando unos misteriosos parásitos llegan a la Tierra y empiezan a apoderarse de los cuerpos humanos, tomando el control de sus cerebros y utilizando a sus víctimas para alimentarse.

Sin embargo, uno de sus organismos fracasa en su intento de controlar por completo a Jeong Su-in, una joven que consigue convivir con el ser que habita en su interior.

Obligada a compartir su cuerpo con el parásito, ambos deberán colaborar para sobrevivir mientras una unidad especial persigue a estas criaturas y la invasión continúa extendiéndose.

Ninguno de los dos consigue imponerse sobre el otro, por lo que se ven obligados a convivir y colaborar mientras el mundo de su alrededor comienza a desmoronarse.

La serie está protagonizada por Jeon So-nee, Koo Kio-hwan y Lee Jung-hyun, que lideran un reparto capaz de combinar el drama humano con espectaculares escenas de acción y un terror corporal tan impactante como perturbador.

Uno de los aspectos más llamativos de la serie Parasyte: Los grises es su apartado visual. Los efectos especiales recrean con gran realismo las grotescas transformaciones de los parásitos, mientras que la dirección mantiene un ritmo constante que apenas da respiro al espectador.

'Parasyte:Los Grises' Netflix

A ello se suma una reflexión sobre la identidad, la convivencia y la naturaleza que va mucho más allá del simple entretenimiento.

Con solo seis episodios, la serie se convierte en un maratón perfecto para un fin de semana. Concede un ritmo ágil y una historia que apenas concede descanso al espectador. Con todas estas características la producción se ha convertido en una de las grandes apuestas internacionales de Netflix.

Una serie perfecta para quienes disfrutan de las invasiones de extraterrestres o de los thrillers que combinan acción, suspense y criaturas tan fascinantes como aterradoras.