Hoy en los mejores cines: uno de los mayores éxitos de ciencia ficción y terror con una duración de 1 hora y 45 minutos

Los amantes del terror psicológico y la ciencia ficción ya tienen una nueva cita imprescindible en la gran pantalla. Backrooms se ha convertido en uno de los fenómenos cinematográficos del año gracias a una propuesta que se aleja de los sustos fáciles.

La película apuesta por una atmósfera inquietante, claustrofóbica y profundamente perturbadora. Con una duración de 1 hora y 45 minutos, la película adapta uno de los fenómenos de internet más populares de los últimos años.

Dirigida por el joven cineasta Kane Parsons, conocido por su canal de YouTube Kane Pixels, la película nace a partir de la famosa creepypasta de los Backrooms, un universo de terror que conquistó millones de visualizaciones en redes sociales.

Backrooms A24

Lo hizo gracias a sus interminables pasillos amarillos, oficinas vacías y espacios aparentemente infinitos donde la realidad deja de tener sentido.

Lo que comenzó como una historia viral en internet ha terminado convirtiéndose en una superproducción distribuida por A24, estudio responsable de algunos de los mayores éxitos recientes del cine de terror.

La trama sigue a Clark, propietario de una tienda de muebles cuya vida atraviesa un momento complicado. Un día descubre una misteriosa puerta oculta en el sótano del establecimiento que conduce a una dimensión paralela conocida como los Backrooms.

Cuando entra se encuentra un gigantesco laberinto formado por interminables habitaciones, pasillos idénticos, luces fluorescentes y espacios que parecen copias imperfectas del mundo real.

Cuando Clark desaparece en ese inquietante lugar, su terapeuta, Mary Kline, decide adentrarse en esa dimensión con la esperanza de encontrarlo y traerlo de vuelta.

Kane Parsons, en el rodaje de 'Backrooms' A24

Sin embargo, cuanto más se internan en ese universo, más evidente resulta que las reglas de la realidad han dejado de existir. El tiempo transcurre de forma diferente, los espacios cambian constantemente y una presencia desconocida parece observar sus pasos.

Lo que parecía una simple operación de rescate termina convirtiéndose en una angustiosa lucha por la supervivencia dentro de un lugar del que escapar parece prácticamente imposible.

Lejos de apoyarse únicamente en criaturas monstruosas, Backrooms basa buena parte de su terror en la sensación de aislamiento, la repetición de escenarios idénticos y el miedo a perder la noción de la realidad.

Protagonizada por Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass y Finn Bennet, la cinta demuestra cómo una idea nacida en internet puede transformarse en uno de los mayores éxitos del cine de terror contemporáneo.

Una propuesta diferente que apuesta por el suspense, el misterio y la inquietud constante.