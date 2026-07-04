Dani García, chef: "Las alitas de pollo crujientes no solo llevan harina, añade un yogur y 15 g de cebolla y ajo en polvo"

La receta de alitas de pollo de Dani García.jpg iStock

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Pocas recetas triunfan tanto como unas buenas alitas de pollo. Son el plato perfecto para compartir en una comida familiar, una cena informal con amigos o incluso para disfrutar delante de la televisión durante un partido de fútbol.

Su éxito radica en una combinación muy concreta, una piel dorada y extremadamente crujiente que esconde una carne tierna, jugosa y llena de sabor. Sin embargo, conseguir ese equilibrio no siempre resulta fácil y, en muchas ocasiones, las alitas terminan quedando blancas o resecas.

Para evitarlo, el chef Dani García tiene la solución con su receta muy diferente a la tradicional. Lejos de limitarse a rebozarlas con harina, el cocinero andaluz apuesta por una marinada que transforma por completo el resultado final y potencia tanto la textura como el sabor de la carne.

Un plato con alitas de pollo. iStock

Basta con seguir los siguientes pasos para conseguir las mejores alitas que comerás en tu vida. El chef nos da un gran consejo sobre el añadido de un ingrediente que cambia por completo el sabor de este plato: la levadura.

Ingredientes Alitas de pollo

Aceite de oliva

Ajo en polvo

Cebolla en polvo

Harina de maíz

Harina de trigo

Levadura química

Limón

Yogur griego

Mostaza de Dijón

Cebollino

Ralladura de limón

Sal

Pimienta Paso 1 Seca muy bien las alitas de pollo. Paso 2 En un bol, añade las alitas y mézclalas con aceite de oliva, ajo en polvo, cebolla en polvo, harina de maíz, harina de trigo y levadura química. Paso 3 Coloca las alitas bien separadas en una bandeja Paso 4 Hornéalas a 225º durante 25 minutos y luego dales la vuelta y repite el proceso a 245º durante 15 minutos. Paso 5 Asa los limones para preparar una salsa con mucho sabor. Paso 6 Mézclalo con yogur griego, AOVE, mostaza de Dijon, cebollino, ralladura de limón, sal y pimienta. Paso 7 Saca las alitas del horno y acompáñalas con la salsa de limón asado.

Seguramente te habrá extrañado el uso de levadura química, un ingrediente que muchas personas jamás relacionarían con unas alitas de pollo. La función de la levadura no es hacer crecer el pollo, sino favorecer que la piel pierda humedad durante la cocción.

Gracias a este proceso, la superficie del pollo se seca mucho mejor y acaba formando una corteza ligera, muy crujiente y dorada. Este pequeño truco marca una enorme diferencia en el resultado final.

Alitas de pollo con costra crujiente. iStock

El cocinado puede realizarse tanto en horno como en freidora de aire o aceite, aunque el objetivo siempre es el mismo: conseguir una piel fina y crujiente que contraste con una carne extremadamente jugosa.

Precisamente esa combinación de texturas es la que convierte a esta receta en una apuesta segura en cualquier ocasión.

Como acompañamiento, Dani García propone opciones sencillas que no resten protagonismo a las alitas. Unas patatas gajo al horno, boniato asado, una ensalada fresca o unas verduras a la parrilla son suficientes para completar el plato.

Una de las grandes ventajas de esta receta es que puede prepararse con antelación. De hecho, cuanto más tiempo permanezcan las alitas marinando, más sabor adquirirán. Basta con dejarlas reposar unas horas en el frigorífico antes de cocinarlas para que el resultado sea todavía mejor.

No hacen falta ingredientes complicados para elevar un plato tan popular como las alitas de pollo, solo hace falta añadir pequeños detalles para conseguir unas alitas súper crujientes.