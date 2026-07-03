Luis Zahera, sobre su juventud: "Los 80 fueron muy duros. Mi madre me mandó a Nueva York para escapar de las drogas"

Antes de convertirse en uno de los actores más respetados del cine español y levantar hasta dos premios Goya por El reino y As bestas, Luis Zahera fue un adolescente que creció en un barrio donde la droga formaba parte del paisaje cotidiano.

Mucho antes de interpretar a policías, narcotraficantes o personales de moral ambigua, el actor gallego conoció de cerca una realidad que marcó a toda una generación.

Zahera, que nació y pasó su infancia en Santiago de Compostela junto a sus cuatro hermanas, recibió primero una educación religiosa en la década de los 70. "Yo iba a un colegio religioso, de los Hermanos de La Salle, con aquella educación de antes en la que te daban bofetadas".

Ya en su adolescencia, el contexto cambió radicalmente. "Los 80 eran muy duros. Había mucha droga en mi barrio, y mi madre vio que eso me gustaba", reconoce sin paños calientes el intérprete a Jesús Calleja en Universo Calleja.

De hecho, Zahera asegura que su grupo de amigos vivió aquella época con una intensidad que hoy recuerda con crudeza.

"Sí, nosotros fuimos una pandilla terrorífica. Drogas duras. Heroína no, porque ya era muy problemática y ya sabíamos lo que pasaba, pero en el resto caímos en todas", reconoce.

Las consecuencias fueron devastadoras para muchos de quienes compartieron aquellos años con él: "Murió uno de mis amigos. A la gente le fue muy mal", lamenta, aprovechando su experiencia para lanzar un mensaje claro sobre los peligros de las adicciones: "Hay que ser sincero: apartaos de las drogas".

El actor Luis Zahera en 'Universo Calleja'. Mediaset España

Ante esa situación, su madre tomó una decisión que acabaría marcando un punto de inflexión en su vida: "En el año 90-91 estuve en Nueva York. Yo creo que mi madre me largó, para escapar", explica con el humor que suele acompañar a sus relatos.

Durante su estancia en Estados Unidos desempeñó todo tipo de trabajos para salir adelante. De todos ellos destaca el que le llevó al sector de la construcción.

"Hice demolición en las Torres Gemelas, mira tu qué ironía, para una empresa portuguesa", cuenta, explicando que le tocó demoler una planta del rascacielos.

Precisamente esa experiencia dio lugar años después a una anécdota familiar que todavía rememora entre risas. Tras los atentados del 11-S, la primera llamada que recibió fue la de su padre: "José Luis, hijo mío, ¿tú no tendrás nada que ver, no?", le preguntó.

Su relación con su padre

"Tenía mucho humor negro. Cuando éramos todos drogadictos, venía por la mañana y decía serio: 'Hijo mío, ¿por qué no te suicidas? Tu vida no tiene sentido", recuerda sobre su progenitor, con el que no tuvo una relación tan estrecha como la que tuvo con su madre.

Su padre nunca le apoyó en su carrera como actor. "Me decía 'ahí solo hay putas y maricones' o 'tienes que trabajar muchísimo para no trabajar", dijo en el pasado a Risto en su Chester.

Eso sí, "estuvo muy orgulloso cuando salió Mareas vivas, que fue una serie en Galicia que triunfó como la Coca-Cola. Pero nunca jamás me dijo que lo hacía bien".