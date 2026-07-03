España disparas la audiencias: casi 11 millones de espectadores (69,5% de share) vieron el pase a octavos del Mundial

Marc Cucurella y Lamine Yamal celebran uno de los goles ante Austria. Reuters

España continúa dando alegrías, y no solo deportivas. La victoria de la Selección ante Austria en los dieciseisavos de final del Mundial reventó los audímetros al promediar 10.760.000 espectadores y un estratosférico 69,5% de share.

Estas cifras aúnan las conseguidas por La 1, Teledeporte y DAZN. El choque fue el más visto de España hasta el momento en el torneo y, por lo tanto, lo más visto del año en televisión.

Si nos ceñimos a La 1, el partido rozó el 60% de cuota de pantalla (59,6%) y reunió 9.093.000 seguidores. El minuto de oro fue a las 22:51, ya en los instantes finales: congregó a 10.446.990 espectadores (63,7%).

El España-Austria firmó un 5% y 771.000 espectadores en Teledeporte, mientras que en la televisión de pago, a través de DAZN, registró un 4,9% y 810.000 televidentes.

RTVE sigue sacando tajada de la expectación del combinado liderado por Lamine Yamal y Mikel Oyárzabal.

Supera los 15.6 millones de espectadores únicos con su emisión multicanal (71% de share)



⚽️ Suma un 5% y 766.000 espectadores en Teledeporte



⚽️ Suma 229.000 espect. en La2Cat (9.5% en Cataluña)



⚽️ En DAZN registra un 4.9% y 747.000 espectadores#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/nlAYGSiSLT — Dos30' (@Dos30TV) July 3, 2026

Como se decía, el partido sobrepasó el dato que marcó el España - Arabia Saudí, que hasta la fecha había sido el encuentro más seguido con un 68,1% de share y 9.749.000 espectadores en total, un millón menos al emitirse en la tarde.

Lo lógico, es que a medida que España vaya avanzando de ronda, los números sigan creciendo.

Por lo tanto, se espera que el encuentro que enfrentará a los de Luis de la Fuente contra Portugal en octavos, el próximo lunes 6 (21:00 horas), reviente aún más los audímetros.

TVE, además, aprovecha el espectacular arrastre que dejó el fútbol para que, a continuación, El perro andaluz by Manu Sánchez consiga su mejor resultado.

¡WOW! #ElPerroAndaluz aprovecha el arrastre del fútbol y ARRASA en la noche de @la1_tve



➡️ MÁXIMO y LÍDER con un 22.5% de share y una media de 1.745.000 espectadores



➡️ Más de 6.9 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/6lRPlSTPUr — Dos30' (@Dos30TV) July 3, 2026

El programa registró un 22,5% de share y 1.745.000 espectadores en La 1 y lideró sin problemas un jueves sin apenas competencia. Manu Sánchez, por lo tanto, se reafirma con la revelación del curso en La 1.

El peliculón obtuvo un 7,1% en Antena 3; Ella, maldita alma un 6,9% en Telecinco, El Taquillazo un 3,9% en laSexta y el cine de Cuatro un 3,2%.

Con estos datos, La 1 consumó un estupendo día en audiencia al registrar un brutal 26,7% de share. Antena 3 fue la única cadena capaz de resistir el ciclón del fútbol al alcanzar el doble dígito (10,4%).

Telecinco firmó el peor día de su historia. La cadena principal de Mediaset firma un desastroso 6% con una tarde hundida: Amor... ¡O lo que surja! (5,1%), El verano se mueve (5,8%), El diario de Jorge (7,4%) y Allá tú (7,6%).

laSexta (4,6%), Cuatro (4,4%) y La 2 (3,3%) completan el pastel de las generalistas.