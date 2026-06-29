Histórico 'sorpasso': el día en el que Cuatro superó a Telecinco en audiencia en un fatídico último domingo de junio

Las audiencias del último domingo de junio dejan un titular tan sorprendente como llamativo: Cuatro sorpassó en audiencia a Telecinco, su 'hermana mayor'.

Se trata de una victoria histórica que viene a confirmar el gran momento por el que atraviesa Cuatro, pues en los últimos meses ha conseguido imponerse a la que es su rival, laSexta.

Pero también evidencia la difícil situación que tiene Telecinco, que más allá de sus formatos estrella como Supervivientes o La isla de las tentaciones, no consigue remontar su flojo daytime pese a los continuos intentos. De hecho, va a cerrar su peor temporada de la historia.

Según informa Dos30' en base a datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media), Telecinco promedió este domingo un 6,9% de cuota de pantalla por el 7% que obtuvo Cuatro. Se trata de una de los peores resultados de la cadena principal de Mediaset en toda su historia.

Hay que decir, además, que Cuatro no lograba vencer a su hermana desde el 1 de enero de 2025. Por entonces, la diferencia fue de ocho décimas.

Cuatro logró un 7,2% frente al 6,4% de Telecinco en una jornada festiva como el día de Año Nuevo en la que el consumo televisivo suele estar bastante alterado.

Lo cierto es que para Telecinco fue un domingo fatídico, porque solo dos ofertas lograron superar el 8%.

La 2ª entrega de #ElShowDePaz en la tarde de @telecincoes firma un 6.7% de cuota y 590.000 de audiencia media



🔵 Suma 2.034.000 espectadores únicos



🔵 Aporta el 14.3% de la audiencia del canal#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/ww517DVWEH — Dos30' (@Dos30TV) June 29, 2026

Mejor dato de junio para #Fiesta28J en @telecincoes firmando un 8.9% de cuota, 717.0000 y 2.873.000 espectadores únicos



➡️ Líder de las cadenas comerciales



➡️ Líder entre el público femenino#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/kWOZlpwvHR — Dos30' (@Dos30TV) June 29, 2026

Fueron Fiesta (8,9%) y Los descendientes (8,1%), la película de George Clooney que el grupo decidió emitir en lugar de la serie Romi, como estaba previsto.

Por la tarde, El Show de Paz firmó un flojo 6,7%, 1,1 punto menos de lo que marcó el sábado, el día de su estreno (7,8%).

El cine de Cuatro

Cuatro, por su parte, mantuvo sus buenos datos que suele conseguir los fines de semana. El canal ganó a Telecinco en casi todas las franjas.

La primera edición de Noticias Cuatro firmó un 9,9% frente al 6,4% de El precio justo.

Lo mismo pasó en la sobremesa con la película Sáhara (9,1%). Ya en la tarde, Eragon firmó un 8% (por detrás de Fiesta) y Cuarto Milenio un 6,6%. En la mañana, además, destacaron las reposiciones de Viajeros Cuatro (8,6% y 9,1).

De todas formas, el domingo volvió a caer del lado de La 1, que sigue aprovechándose del Mundial. La cadena pública firmó un 14,3% en el día. El Sudáfrica-Canadá arrasó con un 24,9% de share y más de 2,6 millones de espectadores.

Antena 3 resistió con un 9,2% y laSexta anotó un pobre 4,8%, más de dos puntos por debajo de Cuatro.