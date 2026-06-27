Hoy en Netflix: uno de los mayores éxitos de ciencia ficción y terror con más de 80 millones de visualizaciones

Cuando se estrenó en Netflix, pocos se imaginaban que una producción española acabaría convirtiéndose en un fenómeno global capaz de competir con las grandes superproducciones de Hollywood.

Sin apenas hacer ruido en sus primeros días, El Hoyo fue ganando adeptos en todo el mundo gracias a una premisa tan sencilla como inquietante, hasta convertirse en uno de los mayores éxitos de ciencia ficción y terror de la plataforma.

La película dirigida por Galder Gaztelu-Urrutia logró superar las 80 millones de visualizaciones a nivel global, situándose entre los títulos de habla no inglesa más vistos del servicio de streaming y consolidándose como una de las producciones españolas más vistas en los últimos años.

La historia nos traslada a un inquietante centro vertical conocido como "El Hoyo", una prisión formada por decenas de niveles. Cada día, una plataforma cargada de comida desciende desde la planta superior hasta la inferior.

Los internos de los primeros pisos pueden comer cuanto quieran, mientras que quienes se encuentran más abajo deben sobrevivir con las sobras que dejan los demás.

el-hoyo

El protagonista, Goreng, despierta en uno de estos niveles sin comprender del todo dónde está ni cuáles son las reglas del lugar. A medida que desciende por esta brutal estructura, descubrirá hasta qué punto el egoísmo, la desigualdad y la supervivencia pueden sacar lo mejor y lo peor del ser humano.

Uno de los grandes aciertos de la película es que utiliza los códigos del terror y la ciencia ficción para plantear una potente reflexión social.

La distribución de los recursos, la diferencia de clase, la solidaridad o la naturaleza humana son algunos de los temas que aparecen constantemente a lo largo del metraje, convirtiendo la experiencia en algo mucho más profundo que una simple historia de suspense.

Protagonizada por Iván Massagué, Zorin Eguileor y Antonia San Juan, la cinta fue especialmente aplaudida por su capacidad para generar tensión con recursos limitados y una puesta en escena minimalista que potencia la sensación de angustia en cada planta del complejo.

'El hoyo 2'

Con una duración de apenas hora y media, El Hoyo se convirtió en una de esas raras películas capaces de trascender fronteras y generar debate mucho después de terminar los créditos.

Una mezcla de terror, ciencia ficción y crítica social que sigue siendo, años después de su estreno, una de las propuestas más impactantes que pueden encontrarse en Netflix.