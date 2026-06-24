Pablo Chiapella, 49 años, y su dieta: "Antes de dormir me tomo una cucharada sopera de aceite, es antiinflamatorio y te regula el colesterol"

Acostumbrados a verle dar vida al caótico Amador Rivas en La que se avecina, pocos imaginarían que detrás de uno de los personajes más disparatados de la televisión se esconde una persona especialmente preocupada por su salud y sus hábitos de vida.

A sus 49 años —el 1 de diciembre cumplirá 50—, Pablo Chiapella afronta una etapa en la que el bienestar físico se ha convertido en una prioridad.

Y entre sus rutinas destaca un gesto tan sencillo como llamativo: tomar una cucharada sopera de aceite de oliva virgen extra antes de conciliar el sueño por las noches.

Así lo desvelaba esta semana en su visita a El Hormiguero de Pablo Motos: "Antes de dormir me tomo una cucharada sopera de aceite, es antiinflamatorio, te regula el colesterol, te ayuda con el tránsito intestinal, es bueno para todo".

Se trata de un hábito que no es nuevo, pero que genera interés cada vez que alguien conocido lo reivindica.

Efectivamente, la elección del actor valenciano no es casual. El aceite de oliva virgen extra, uno de los pilares de la dieta mediterránea, cuenta con beneficios respaldados por la ciencia.

Entre ellos destaca su contenido en oleocanthal, un compuesto natural con efecto antiinflamatorio que actúa de forma similar a algunos fármacos.

Pablo Chiapella en 'El Hormiguero'.

Además, su riqueza en ácido oleico, una grasa monoinsaturada saludable, contribuye a aumentar el colesterol HDL, conocido como 'bueno', y a reducir el LDL o 'malo'.

A ello se suman los polifenoles y la vitamina E, antioxidantes clave en la protección cardiovascular. De hecho, una cucharada de aceite de oliva en crudo aporta aproximadamente el 15% de la cantidad diaria recomendada de vitamina E, esencial para la salud celular.

Los nutricionistas, no obstante, introducen matices. Aunque el aceite de oliva virgen extra es saludable, recuerdan que no existe un alimento milagro.

Una cucharada aporta más de un centenar de calorías y, en personas propensas, tomarlo antes de irse a la cama, puede favorecer el reflujo. Sus beneficios, subrayan, se mantienen igualmente si se consume integrado en comidas.

Entrenamiento de fuerza

Más allá de este gesto, el estilo de vida de Pablo Chiapella se apoya en una rutina mucho más completa. El actor ha reconocido mantener un programa regular de ejercicio basado en entrenamiento de fuerza y actividad funcional, con el objetivo de sentirse con más energía y preservar su condición física.

Su pasado como jugador de balonmano y su formación como diplomado en Educación Física refuerzan una relación constante con el deporte.

En paralelo, también ha reforzado su alimentación diaria, reduciendo el consumo de ultraprocesados y apostando por una dieta equilibrada rica en proteínas, verduras y una correcta hidratación.

Mientras continúa interpretando a Amador en La que se avecina —Prime Video ya ha confirmado la temporada 18 de la serie—, Chiapella se prepara además para nuevos proyectos como el estreno de la serie Olivia en Disney+.

Entre rodajes y nuevos retos, el actor parece tener claro su equilibrio: constancia, deporte y una cucharada de "oro líquido" al final del día.