Hoy en HBO Max: uno de los mayores éxitos de ciencia ficción y terror de tan solo 1 hora y 59 minutos

Si eres amante de la tensión, los monstruos espaciales y las historias de supervivencia, Alien: Romulus se ha convertido en una de las mejores opciones disponibles actualmente en HBO Max.

Con una duración de tan solo 1 hora y 59 minutos, la película recupera la esencia más pura de la legendaria saga Alien y la combina con la nueva generación de protagonistas.

Dirigida y escrita por Fede Álvarez, responsable de títulos como No respires, la cinta nos traslada de nuevo al universo creado por Ridley Scott, apostando por el terror claustrofóbico y la ciencia ficción.

La historia sigue a Rain Kadin, interpretada por Cailee Spaeny, y a su hermano androide Andy, encarnado por David Jonsson. Ambos viven atrapados en una colonia minera sumida en la oscuridad y controlada por la codiciosa corporación Weyland-Yutani.

Desesperados por un futuro mejor, deciden unirse a un grupo de amigos para asaltar una estación espacial aparentemente desmantelada. Al intentar saquearla, se topan cara a cara con la forma de vida más letal del universo.

'Alien:Romulus' Youtube

Su objetivo es robar cámaras de criogenización que les permitan realizar un viaje larguísimo hacia un planeta libre. Sin embargo, al llegar allí descubren que la estación está dividida en dos módulos, Romulus y Remus, y que esconde un terrible secreto.

La corporación había llevado ahí al Xenomorfo original para realizar peligrosos experimentos genéticos. Cuando los sistemas se reactivan, el grupo descongela accidentalmente a decenas de abrazacaras

Lo que parecía un simple robo termina convirtiéndose en una desesperada lucha por la supervivencia frente a la forma de vida más letal del universo.

Junto a Spaeny y Jonsson, el reparto cuenta con la participación de Isabela Merced, entre otros jóvenes intérpretes que aportan frescura a una saga que continúa reinventándose sin perder su esencia.

Esta última entrega nos transporta a las raíces de Alien, la franquicia que obtuvo un tremendo éxito en todos los cines hace ya varios años.

Uno de los aspectos más aclamados ha sido el situarse cronológicamente entre los acontecimientos de las otras películas. Al ubicarse en esa época, la franquicia recupera la tecnología retrofuturista.

El resultado es una película que combina terror, suspense y acción con un ritmo constante que apenas da respiro al espectador. Una experiencia intensa y absorbente que demuestra la razón por la que los xenomorfos siguen siendo una de las criaturas más aterradoras de la historia del cine.

Para quienes buscan una buena dosis de ciencia ficción y miedo en menos de dos horas, Alien:Romulus es una apuesta segura.