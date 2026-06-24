David de Jorge, chef: "La mejor salsa para un plato de pasta no lleva tomate, añade un yogur natural y 250g de nata"

David de Jorge y su receta para hacer su mejor salsa para pasta en un montaje de BLUPER iStock/Atresmedia

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La pasta es lo más sencillo y uno de los platos más ricos cuando no sabemos muy bien lo que hacer de comer al día siguiente. Existen acompañamientos de este manjar como gustos y es poca la gente que no disfruta de esta maravilla italiana.

Las posibilidades son prácticamente infinitas. Desde una clásica boloñesa con carne picada hasta unas gambas al ajillo, unas almejas o la tradicional salsa de tomate que tantas veces nos ha sacado de un apuro.

Sin embargo, llega un momento en el que apetece salir de la rutina y descubrir nuevas combinaciones que aporten sabores diferentes sin necesidad de pasar horas entre fogones.

Precisamente eso es lo que propone el chef David de Jorge, conocido por sus recetas sencillas y contundentes. En el programa Robin Food el chef apuesta por una salsa cremosa que rompe con la idea de que la pasta siempre debe ir acompañada de tomate.

Según explica, una de sus alternativas favoritas se elabora con ingredientes que suelen estar presentes en cualquier frigorífico. Las claves para conseguir una salsa diferente son las siguientes. Necesitaremos:

Ingredientes 250 g de nata

100 g de yogur natural

200 g de mascarpone

30 g de queso azul

1 diente de ajo

25 g de amontillado

6 g de cebollino Paso 1 Vierte el amontillado en una sartén y llévalo a ebullición Paso 2 Añade la nata, el yogur y el mascarpone Paso 3 Cuando haya hervido, agrega el queso azul y el ajo en pasta Paso 4 Reduce 6 minutos hasta que espese Paso 5 Cuece los ñoquis y, cuando estén hechos, añade la salsa Paso 6 Salpimenta y espolvorea el cebollino

El resultado es una crema sedosa que envuelve perfectamente cualquier tipo de pasta, desde espaguetis hasta penne o tallarines. Además, el yogur aporta un ligero toque ácido que equilibra la grasa de la nata y evita que el plato resulte excesivamente pesado.

Una de las ventajas de esta elaboración es que admite multitud de variaciones. Puede enriquecerse con queso parmesano rallado, pimienta negra recién molida, hierbas aromáticas como albahaca o cebollino e incluso acompañarse de pollo, salmón ahumado o verduras salteadas.

Precisamente en el vídeo la pasta elegida para acompañar esta salsa de queso azul son los ñoquis, pero no unos ñoquis cualquiera de supermercado, sino hechos a mano.

Elaborados tradicionalmente con patata, estos pequeños bocados tienen una textura tierna y esponjosa que absorbe especialmente bien las salsas cremosas. Por ello, el chef considera que son la opción perfecta para disfrutar al máximo de esta receta.

Un plato de pasta. iStock

Además, los ñoquis tienen la ventaja de cocinarse en apenas unos minutos. Basta con hervirlos hasta que suban a la superficie y mezclarlos directamente con la salsa para obtener un plato lleno de sabor.

El resultado es una receta diferente, cremosa y muy fácil de preparar que demuestra que no siempre hace falta recurrir al tomate para disfrutar de un buen plato de pasta. Una alternativa sencilla con la que David de Jorge consigue transformar unos humildes ñoquis en una comida digna de restaurante.