Audiencias: casi 8 millones de espectadores vieron en La 1 (55,9%) la goleada de España a Arabia Saudí en el Mundial

Los jugadores de La Roja celebran uno de los goles de Oyarzabal. Reuters

La España de Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal gusta y mucho. La Selección arrasó nuevamente en audiencia con su segundo partido en el Mundial, en el que goleó a Arabia Saudí por cuatro goles a cero.

El partido arrasó completamente en la tarde de La 1: fue visto por 7.970.000 espectadores de media y un 55,9% de share, según informa Dos30'.

De esta forma, el choque narrado por Juan Carlos Rivero se convierte en lo más visto del año en televisión, superando al debut de España contra Cabo Verde (7,3 millones).

No obstante, el España-Arabia Saudí congregó un total de 10 millones de espectadores (9.735.000 y un 68,1% de share), porque el encuentro también se retransmitió en Teledeporte y en DAZN, la plataforma de pago que ofrece el Mundial de forma íntegra.

En Teledeporte, el partido reunió 821.000 espectadores y un 5,8% de share. Mientras tanto, en DAZN consiguió casi un millón de televidentes (936.000) y un 6,4% de cuota.

Más datos del partido España - Arabia Saudí



⚽️ En Teledeporte suma un 5.8% y 820.000 espectadores



⚽️ En La2Cat suma 125.000 espectadores (6.5% en Cataluña)



⚽️ En DAZN firma un 6.4% de share y 900.000 espectadores#QueVivaLaTele #Audiencias https://t.co/mIlFIOExAu — Dos30' (@Dos30TV) June 22, 2026

La 1 aprovechó el chute de audiencia que le dio España para ganar el domingo con un 23,7% frente al 8,9% de Antena 3 o el 6,3% de Telecinco, uno de los peores datos de la historia de la cadena de Fuencarral.

Y es que, la cadena pública volvió a acertar al desplegar una programación especial durante toda la tarde liderada por Lara Gandarillas y Marcos López. El previo del partido firmó un 12,6% de share, mientras que el post arrasó con un 31,1%.

En el acumulado mensual, La 1 no va a tener problemas para ganar junio, pues a falta de una semana para que termine, lidera con un 13,9%. De ser así, la pública firmará su mejor junio desde 2011. Antena 3 resiste con un 12,7% y Telecinco sufre al caer hasta el 8,6%.

España cerrará la fase de grupos ante Uruguay en la madrugada de este viernes 26 al sábado 27 (02:00). Lógicamente, el partido barrerá en share porque no tendrá apenas competencia, pero bajará en número de espectadores.

MÁXIMO ANUAL de #LaPelículaDeLaSemana en la noche del domingo en @la1_tve con "Amenaza en el aire"



🎞️ LÍDER con un 15.2% de share y una media de 1.627.000 espectadores



🎞️ Más de 4.9 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/sdtTmNxmLD — Dos30' (@Dos30TV) June 22, 2026

En prime time, La 1 también lideró con holgura. De hecho, el contenedor La película de la semana registró su mejor resultado del año con Amenaza en el aire (15,2%).

Completan la noche la serie turca Una nueva vida en Antena 3 (10,1%), el especial de El precio justo en Telecinco (9,1%), Cuarto Milenio en Cuatro (6,2%) y Anatomía de... en laSexta (4,9%), con una entrega centrada en el No a la guerra.