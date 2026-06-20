Karlos Arguiñano, chef: "La salsa mayonesa no se hace con huevo, ponle 90 ml de leche, 1 diente de ajo pequeño y medio limón"

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Con la llegada del verano regresan también algunas de las recetas más habituales de esta época del año. Ensaladillas, mariscos, patatas cocidas, hamburguesas o bocadillos tienen algo en común: la mayonesa.

Una salsa que muchos consideran imprescindible cuando suben las temperaturas y comienzan las comidas al aire libre.

Sin embargo, el calor trae consigo un problema bien conocido. La mayonesa tradicional se elabora con huevo crudo, un ingrediente especialmente delicado durante los meses estivales si no se conserva correctamente.

Una deliciosa mayonesa casera Shutterstock

Una mala manipulación o una ruptura de la cadena de frío puede favorecer la proliferación de bacterias y provocar problemas digestivos.

Por eso, Karlos Arguiñano lleva años recomendando una alternativa que elimina prácticamente ese riesgo sin renunciar a la cremosidad y al sabor de la salsa tradicional. Se trata de la lactosa, una mayonesa sin huevo que sustituye este ingrediente por leche.

A simple vista resulta difícil distinguirla de una mayonesa convencional. Mantiene su textura cremosa, su color claro y su versatilidad para acompañar todo tipo de platos. La gran diferencia es que, al no contener huevo crudo, ofrece una mayor tranquilidad durante los días de calor.

Según explica el cocinero vasco, la receta es extremadamente sencilla. Basta con colocar en un vaso los ingredientes que te indicamos a continuación.

Mayonesa al estilo Karlos Arguiñano 1 vaso de aceite (1/4 de l)

6 cucharadas de leche

Sal

Zumo de 1/2 limón o una cucharada de vinagre

1 diente pequeño de ajo Paso 1 Pela y corta el ajo en trocitos y añádelo al vaso Paso 2 Corta medio limón y exprímelo Paso 3 Pon la leche y una pizca de sal en el vaso de la batidora Paso 4 Introduce la batidora, enciéndela y vierte el aceite poco a poco Paso 5 No dejes de batir hasta que se espese Paso 6 Desenchufa y pasa la mezcla a un cuenco

En apenas unos segundos tendrás una salsa espesa, brillante y muy estable. Además, presenta otra ventaja importante: suele cortarse menos que la mayonesa tradicional, algo que agradecen especialmente quienes no tienen demasiada experiencia en la cocina.

Y si la lactosa te queda muy espesa, no te preocupes, Arguiñano ha compartido el ingrediente perfecto para arreglarlo. Si queda demasiado espesa para una ensalada o para acompañar marisco, basta con añadir una o dos cucharadas de agua y mezclar de nuevo.

Esta nueva y segura mayonesa combina perfectamente con langostinos cocidos, gambas, pescados, verduras, patatas aliñadas, ensaladilla rusa, hamburguesas o sándwiches.

Mientras Karlos Arguiñano sigue compartiendo consejos culinarios con millones de espectadores en su Cocina abierta en Antena 3, el chef vive además una etapa de relevo generacional en televisión.

Desde hace unas semanas, los programas de los viernes están siendo presentados por su hijo, Joseba Arguiñano, una transición que ya había adelantado en exclusiva EL ESPAÑOL y que la cadena confirmó el pasado 3 de junio.

Karlos y Joseba Arguiñano en 'Cocina abierta'. Atresmedia

Esto significa un paso más en la continuidad de una de las sagas gastronómicas más importantes de la televisión española.

Si hay una receta que demuestre que la cocina de Arguiñano apuesta por la sencillez, esa es la lactosa. En 5 minutos puedes disfrutar sin ningún peligro de esta salsa tan sencilla y rica.