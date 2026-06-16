Jesús Vázquez, 60 años, sobre su infancia: "Sufrí bullying, la gente se reía de mí porque estaba gordo y eso me ha dejado huella"

Jesús Vázquez sigue triunfando en su carrera profesional. Después de poner fin a una histórica etapa de más de tres décadas en Mediaset, el presentador ha encontrado un nuevo hogar en TVE, donde se ha convertido en una de las apuestas más visibles.

En apenas unos meses, el gallego ha encadenado varios proyectos. Hablamos de un Vázquez totalmente renovado que primero se puso al frente del Benidorm Fest para luego dar paso a La Casa de la Música.

Y ahora su nombre vuelve a estar presente. Vázquez suma y sigue y ahora se pondrá al frente de El túnel: avanza y gana, un concurso que, según explica RTVE, mezcla "conocimiento, estrategia, velocidad y emoción".

Jesús Vázquez en la presentación de 'La casa de la música'.

Sin embargo, detrás de la sonrisa y seguridad que transmite actualmente se esconde una infancia marcada por momentos muy difíciles. El propio presentador ha hablado sobre el acoso escolar que sufrió durante sus años de colegio y las secuelas emocionales que todavía conserva.

"Fui un niño muy tímido y nunca di la lata", recordó en una entrevista concedida a El País. Una timidez que, según ha contado, le convirtió en el blanco fácil para algunos compañeros.

"Sufrí bullying, como muchísima gente, porque era un poco gordito, tenía gafas, un poco de pluma, acento gallego", confesó con total sinceridad.

Aquellas experiencias dejaron una profunda huella en el presentador, que todavía recuerda algunos de los insultos y situaciones a las que tuvo que enfrentarse cuando era apenas un niño.

Jesús Vázquez en una imagen de archivo de 1996.

"Fueron años muy duros de la gente riéndose de mí, llamándome vaca gallega, gordo de mierda, esperándome a la salida hasta la parada del bus y dándome collejas", explicó.

Con el paso del tiempo ha logrado construir una de las carreras más exitosas de la televisión, pero reconoce que las heridas emocionales del acoso no desaparecen por completo.

"El bullying te deja huella para siempre, destruye la autoestima de un niño y le afecta emocionalmente para siempre. En el fondo, te quedas siempre con ese niño al que maltrataban".

A pesar de todo, Jesús Vázquez consiguió transformar aquellas dificultades en una fortaleza. Su trayectoria profesional, marcada por programas de éxito y una enorme popularidad ante el público, es también la historia de una superación personal.

Jesús Vázquez en 'La Revuelta' RTVE y La Revuelta

"Luego sales adelante. Yo salí, triunfé, hice programas... Todo lo que quieras, pero ese niño sigue vivo en mí, ese niño al que trataron mal".

Hoy, mientras inicia una nueva etapa en TVE y continúa sumando proyectos a una carrera que ya es historia de la televisión en España, Vázquez no olvida el niño que fue.