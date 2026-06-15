Alejandro García se rompe al hablar de Verónica Echegui: "Real, empática, absolutamente imprevisible... Un amor total"

Completamente emocionado. Así se mostró el actor Alejandro García - el intérprete manifestó su deseo hace unos días que le llamemos por su nombre, dejando atrás a Álex García- recordando a Verónica Echegui, quien fuese su pareja sentimental en el pasado.

La actriz falleció el pasado mes de agosto con tan solo 42 años a causa de un cáncer.

Su fallecimiento sobrecogió no solo al mundo de la interpretación, sino a buena parte de la sociedad porque se desconocía que quien fuese protagonista de Yo soy la juani estaba enferma.

El intérprete quiso rendir homenaje a Verónica en el programa de RTVE Historia de nuestro cine, que se emitió coincidiendo con el que hubiese sido el 43 cumpleaños de la ganadora de un Goya al Mejor Cortometraje de Ficción en 2022 por Tótem loba.

"Era real, empática, absolutamente imprevisible. Tenía algo que tienen algunas personas que hacen que te quedes mirándolas", dice Alejandro en el espacio de cine que presenta Elena Sánchez.

"Parecía que tenía una especie de manual de las personas. Sabía perfectamente la grieta de cada persona y es lo que más le interesaba del mundo. Esa era su conexión con el arte", añadía.

El protagonista de El inmortal, además, aseguró emocionado: Ella era... es... un amor total. Y nos ponía a todos de acuerdo en eso, es muy bonito. Te hacía tener fe verdaderamente en las personas, porque podía coger a cualquiera y llevarla a su corazón sin que se diera cuenta".

Cuando la presentadora le preguntó qué le aportó Verónica, Alejandro contestó así: "Me arraigó el amor y el sentido de la profesión".

García también se sinceró sobre la obsesión que tenía Echegui con el trabajo. "Se dejaba parte de su salud en intensidad, horas de sueño... Lo bonito es que en los últimos proyectos lo disfrutaba y descubría que se podía trabajar sin sufrir".

"Me mostró un camino meticuloso y visceral de búsqueda de los personajes. Yo le aporté mi ligereza contra su profundidad, funcionaba muy bien".

Esta es la primera vez que Alejandro García habla en un plató de televisión sobre la muerte de Verónica. En este especial, por cierto, también estuvieron presentes Paz Moral y Sergio Peris-Mencheta.

Hay que recordar que García y Echegui se conocieron en el rodaje de Seis puntos sobre Emma en 2010. Desde entonces, comenzaron una historia de amor marcada por la discreción. Luego coincidirían en Kamikaze (2014) y No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas (2016).

En julio de 2023, decidieron poner fin a su relación tras más de una década juntos.